Írán byl ‚hluboce zapojený‘ do útoků na plavidla v Rudém moři, tvrdí Bílý dům

Íránské polovojenské síly poskytují jemenským povstalcům aktuální informace, aby mohli páchat raketové a dronové útoky na lodě plující v Rudém moři, napsal v sobotu zpravodajský list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované bezpečnostní zdroje. Bílý dům později vyjádřil přesvědčení, že Írán byl „hluboce zapojený" do plánování útoků na plavidla v Rudém moři a že jeho informace byly v tomto ohledu pro jemenské povstalce klíčové. Teherán 23:16 22. prosince 2023

Zpravodajské informace o poloze lodí jsou podle západních a blízkovýchodních zdrojů WSJ shromažďovány íránským plavidlem v Rudém moři a následně předávány Húsíům, což této Íránem podporované povstalecké skupině umožňuje útočit na lodě, které mají vypnuté transpondéry.

„Húsíové nemají radarovou technologii, která by jim umožnila zasáhnout lodě,“ uvedl nejmenovaný západní bezpečnostní představitel. „Potřebují íránskou pomoc. Bez ní by rakety prostě spadly do vody,“ dodal.

Také Bílý dům v sobotu uvedl, že Írán byl zapojen do plánování útoků na obchodní plavidla. „Nemáme důvod se domnívat, že se Írán snaží odradit Húsíe od tohoto bezohledného chování,“ uvedla v prohlášení bezpečností mluvčí Adrienne Watsonová.

Íránské plavidlo, které tyto zpravodajské informace shromažďuje, podle západních představitelů citovaných WSJ nahradilo íránskou špionážní loď, jež byla zasažena při útoku v roce 2021, který je připisován Izraeli.

„Írán jim dává zbraně a Írán by to mohl zastavit,“ uvedl vysoce postavený izraelský představitel. „Musíme pracovat na tom, abychom na Írán vyvíjeli tlak, aby přestal,“ dodal.

Íránská mise při OSN na žádost WSJ o komentář nereagovala.

Mluvčí Húsíů uvedl, že skupina nepotřebuje při svých útocích spoléhat na íránskou pomoc. „Je zvláštní přisuzovat vše Íránu, jako by to byla nejsilnější světová mocnost,“ uvedl mluvčí. „Máme zpravodajská zařízení, která se za léta agrese proti nám osvědčila,“ dodal.

Húsíové, kteří kontrolují rozsáhlé části Jemenu včetně hlavního města a velkou část pobřeží Rudého moře, v posledních dnech opakovaně útočí na obchodní lodě v oblasti úžiny Báb al-Mandab, údajně v rámci kampaně na podporu Palestinců v Pásmu Gazy. Začátkem tohoto týdne Pentagon představil plány na vytvoření mezinárodní námořní operace na ochranu obchodních plavidel v Rudém moři. Souhlas už podle amerického ministerstva obrany vyjádřilo přes dvacet zemí.

Mnoho největších světových lodních společností a producentů ropy mezitím začalo odklánět plavidla z regionu. Náhradní trasy, například přes mys Dobré naděje, ale plavbu výrazně prodlužují a zdražují.