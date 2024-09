Írán se snažil naverbovat izraelského obchodníka. Měl zabít vysoké izraelské činitele včetně Netanjahua

Společnost, jež dodávala pagery Hizballáhu, byla prý nastrčená Izraelem. Ten vinu nepotvrdil, ani nepopřel

Podle nových zjištění listu The New York Times byla tato firma od začátku nastrčená Izraelem s cílem dodat Hizballáhu zařízení s výbušninou. Pagery do Libanonu začaly proudit před dvěma lety.