Íránští studenti vyrušili Chameneího při proslovu. Požadovali větší transparentnost režimu a referenda

تصاویری از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز عید فطر در شبکه‌های مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی از حاضران، حرف‌های او را قطع می‌کنند. بسیاری از کاربران معتقدند که این اقدام تنها یک نمایش است چرا که حاضران در چنین مراسمی، کاملا گزینش شده‌اند.#ایندیپندنت_فارسی pic.twitter.com/CnUiFth6Xz — independentpersian (@indypersian) April 22, 2023 Studentské protesty v Íránu? To signalizovalo video ze setkání studentů s duchovním a politickým vůdcem Alím Chameneím, které se objevilo na sociálních sítích. Na něm účastníci vyrušili duchovního v projevu a ptali se na otázky ohledně fungování země. Analytik Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, pro iROZHLAS.cz uvedl, že podobné debaty ale probíhají, málokdy se však dostavou ven. Praha/Teherán 19:39 24. dubna 2023

Účastníci takovýchto setkání jsou pečlivě vybírání a prověřováni. I z tohoto důvodu se objevily pochybnosti nad pravdivostí videa. Tureček ale nevidí důvod pro to, aby byl celý „incident“ sehraný, i kvůli tomu, že by to „režimu nijak neposloužilo“.

„Spíš to ukazuje, že uvnitř režimu, i mezi prověřenými lidmi, jsou prostě lidé, kteří zpochybňují momentální politiku státu,“ vysvětluje analytik. Řečníky následně podpořily i další studentské a vysokoškolské organizace.

Studenti reagovali na aktuální fungování státu a volali po větší transparentnosti. Chameneí odmítl možnost referenda k aktuální politické situaci a otázkám s vysvětlením, že se lidé nemohou vyjadřovat ke všemu. Tím jde ale podle kritiků proti kořenům Islámské republiky, jejíž vznik byl právě na referendu založen. „Vytýkají mu, že je svým způsobem pokrytec,“ dodává Tureček.

‚Nezpochybňovali režim‘

Debata se ovšem odehrává také uvnitř „režimu“. „I tam jsou lidé, kteří podporují revoluci, podporují islámský systém, teokracii, ale jenom říkají, že by tím či oním způsobem neměla být zneužívána moc, atd,“ přibližuje bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě.

Represe vůči studentům podle Turečka ale nehrozí. „Byla to kultivovaná debata. Nezpochybňovali režim,“ upřesňuje a dodává, že požadavkem bylo naplnění „vůle lidu v rámci Islámské republiky“.

Incident podle analytika ilustruje momentální situaci v Íránu, kdy se režim rozdělil na dvě křídla – konzervativnější, které více sahá k represím, a liberálnější. Obě se přitom přou o to, jak správně naplnit odkaz zakladatele režimu ajatolláha Chomejního a ideály islámské revoluce.

„Ale ani jedno z těchto křídel neusiluje o svržení teokracie. A výroky studentů, co jsem viděl, byly přesně v tomto rámci,“ uzavírá Tureček