Deset let vězení kvůli tanci. Íránský pár se natočil před teheránskou Věží svobody a dostal trest

Na případ upozornila na twitteru íránská novinářka a aktivistka Masíh Alínežádová. Video tančícího páru se na sociálních sítích začalo šířit ještě před tím, než snoubence zatkla policie.

Oba mají bezmála milion sledujících na Instagramu a v mnoha příspěvcích se objevují právě v páru. Oběma byl odepřen přístup k právníkům a jejich pokusy o propuštění na kauci byly zamítnuty, dodal server Insider.

For the crime of dancing, these two young Iranians have been sentenced to 10 years and 6 months in prison.#AstiyazhHaghighi 21 & #AmirMohammadAhmadi,

22 danced in the streets in support of #WomanLifeFreedom revolution in Iran.

They don't deserve such brutality.