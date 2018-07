V Íránu veřejně zbičovali mladíka za to, že před 10 lety pil na svatbě alkohol

O podivném případu, který se odehrál ve východoíránském Kašmaru, informovaly BBC či RFE/RL s odvoláním na íránská média a Amnesty International.

Íránští novináři v úterý zveřejnili fotografii, která zachycuje do půli těla svlečeného mladého muže připoutaného ke kmeni stromu na náměstí. Vedle mladíkových obnažených zad se rozpřahuje černě oděná osoba s obličejem maskovaným kuklou a bičem v ruce; na kůži trestaného jsou jasně patrné šrámy. Opodál postávají skupinky lidí, kteří bičování pozorují.

Íránská média trestaného nazývají pouze jeho iniciály, M. R. Podle nich se v roce 1385 (íránského kalendáře; čili rok 2006 či 2007, pozn. red.) provinil tím, že na svatební hostině popíjel alkohol.

Nejenže byl M. R. tehdy nezletilý, ale hlavně tím porušil zákaz konzumace alkoholu, který Írán v roce 1979 vyhlásil pro všechny muslimy na svém území. Proto ho o rok později odsoudili k osmdesáti ranám bičem. Přesně tak, jak to stanoví íránský trestní zákoník.

Bič jako trest

To, proč mladý Íránec na výkon trestu čekal přes deset let, ovšem už tak jasné není. Vysvětlení zatím nepřinesli ani íránští žurnalisté, ani Amnesty International (AI), která veřejné zbičování M. R. minulý týden odsoudila jako „další hrůzný příklad pokřivených priorit íránské vlády“.

„Nikdo, bez ohledu na věk, by neměl být vystaven bičování. A to, že za konzumaci alkoholu potrestali dítě a odsoudili ho k 80 ranám, se vymyká chápání,“ míní AI. „Íránská moc svým aktivním uplatňováním tělesných trestů, z nichž nevylučuje ani děti, předvádí šokující bezohlednost vůči základní lidskosti. Veškeré formy takovýchto trestů, které v Íránu zahrnují i amputace a oslepení, by měly být neprodleně zrušeny.“

Zákony Íránské islámské republiky stanoví bičování jako trest za více než stovku provinění. Kromě pití a prodeje alkoholu, jež Írán povoluje pouze svým nemuslimským menšinám, sem patří třeba krádež, podvod či sexuální vztahy mezi nesezdanými nebo lidmi stejného pohlaví.

