Jednat s USA by bylo nerozvážné, říká vůdce Íránu. Nelíbí se mu Trumpův výrok o jaderných zbraních

Írán by neměl vyjednávat s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. V Teheránu to v pátek řekl íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, podle něhož předchozí zkušenost s Trumpem ukázala, že jednat se Spojenými státy by bylo nerozvážné, píše agentura AFP. Íránský prezident tím podle ní poukázal na jadernou dohodu uzavřenou v roce 2015 mezi Íránem a několika zeměmi včetně USA, od níž Trump o tři roky později odstoupil.

Teherán 13:54 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít