Írán hrozí: Zvažujeme 13 možností odvety, americkým vojákům otevřeme dveře do pekla

Alí Šámchání, tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti, v úterý oznámil, že Írán zvažuje 13 možností odvety za zabití generála Kásema Solejmáního. Zároveň bez bližších podrobností zdůraznil, že i ta nejmírnější varianta by byla pro Spojené státy zničující. Informovala o tom agentura Fars. Teherán 19:42 7. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solejmáního tělo na cestě po iráckých a íránských městech v uplynulých dnech doprovázely statisíce truchlících. | Zdroj: Reuters

„Američané by měli vědět, že jsme dosud v radě jednali o 13 možnostech odvety a i v případě, že by byla shoda na nejmírnějším scénáři, jeho vykonání by bylo pro Američany noční můrou,“ řekl tajemník bezpečnostní rady Alí Šamchání.

„Co chcete vědět o osudu amerických vojáků plazících se k úkrytům? Odpověď je jasná: ti, kteří se plazí k úkrytům a doufají, že uniknou našemu hněvu a zavřou za sebou dveře, netuší, že islámská republika otevře dveře do pekla,“ citovala Šamcháního agentura Fars. „Poselství Islámské republiky je jasné. Amerika spáchala atentát na íránského národního hrdinu a naše pýcha nám nedovolí, abychom byli lhostejní,“ zdůraznil. Pokud podle něj američtí vojáci z regionu neodejdou po svých, budou odvezena jejich mrtvá těla.

Šamchání zároveň poznamenal, že nyní nelze médiím poskytnout bližší informace k možnostem odvety. Uvedl nicméně, že Írán má detailní informace o amerických základnách a zná přesný počet amerických vojáků v blízkosti své hranice a podrobně jejich činnost sleduje.

Vyhrožují už 40 let

Íránský ministr zahraničí v rozhovoru, který v úterý odvysílala americká televize CNN, uvedl, že zabití Solejmáního Spojenými státy bylo aktem státního terorismu a reakce Íránu bude tomu úměrná. „To je státní terorismus.... Je to akt agrese proti Íránu a rovná se to ozbrojenému útoku na Írán a my budeme reagovat. Budeme ale reagovat úměrně,“ řekl Mohammad Džavíd Zaríf.

Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Robert O'Brien v úterý řekl v pořadu televize Fox News, že USA nehodlají íránské hrozby tolerovat. Prohlásil, že Íránci Americe vyhrožují „tak asi 40 let“, od íránské islámské revoluce. O útoku na Solejmáního se podle něj rozhodlo na základě velmi kvalitních zpravodajských informací.

Námořní správa Spojených států amerických mezitím v úterý obnovila varování pro americká komerční plavidla v Perském zálivu a okolí s tím, že Írán by mohl ohrožovat americké námořní zájmy v regionu.

Velvyslanectví Spojených států v několika zemích vydala kvůli protiamerickým hrozbám bezpečnostní pokyny. Občané Spojených států amerických ve Francii, Alžírsku a Maroku byli upozorněni, že „zvýšené napětí na Blízkém východě může ohrozit Američany pobývající v cizině“. Už v pondělí bylo podobné varování vydáno v Tanzanii.

Bezpečnostní opatření vyhlašují i jiné státy - po Dánsku také Švédsko vyzvalo své občany, aby se vyvarovali cest do Iráku s výjimkou Kurdistánu.

Egyptská letecká společnost EgyptAir kvůli nestabilní situaci v Iráku na tři dny, počínaje středou, pozastavila lety do Bagdádu.

Nebe pod dohledem

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu aktivovalo mechanismus, který má koordinovat postup leteckých společností a jednotlivých zemí. Sledován je vzdušný prostor nad Íránem a Irákem, kam některé společnosti stále létají nebo přes tyto země přelétají. Sdružení připomnělo, že státy mají povinnost informovat o potenciálním riziku pro civilní leteckou dopravu.

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zemřel při pátečním útoku amerického bezpilotního letounu poblíž irácké metropole Bagdádu a po třech dnech pietních akcí má být v úterý ve svém rodném Kermánu v Íránu pohřben. Útok nařízený americkým prezidentem Donaldem Trumpem vyvolal rozhořčení v regionu. Teherán odvetou pohrozil opakovaně.