Írán chce uspořádat veřejné procesy s demonstranty, v Teheránu stane před soudem asi tisíc obviněných

Po volbách v Dánsku nesestaví většinu ani pravice, ani levice, vyplývá to z průzkumu u volebních místností

Agentura Reuters píše, že výsledky by poprvé po více než čtyřech desítkách let mohly vést ke vzniku vlády napříč tradičním levo-pravým rozdělením, což by znamenalo významnou změnu v dánské politice.