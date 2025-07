Nezvěstný uran, zničená zařízení? Expertka volá po obnově spolupráce Teheránu s atomovými inspektory

Americké údery v Íránu vrátily podle Pentagonu jaderný program Teheránu o rok nebo dva zpět. Dřívější informace amerických zpravodajských služeb ovšem tvrdily, že to je nanejvýš pár měsíců. Čemu z toho mám věřit?

Myslím, že právě množství různých odhadů názorně ukazuje, jak obtížné je posoudit rozsah způsobených škod a jejich dopady. Řekla bych, že roli tu hraje několik důvodů. V první řadě nevíme, kolik toho americké zpravodajské služby o jaderných zařízeních v Íránu vědí, jestli se k nim můžou dostat anebo o nich aspoň zjistit nějaké informace. To samé nevíme ani u izraelských služeb. Koneckonců ani nevíme, jestli se do těch zařízení teď dostanou sami Íránci, protože některá z nich můžou být zasypaná nebo velmi těžce poškozená. Takže i z čistě praktického hlediska není vůbec jednoduché říct, jak závažně Američané zařízení poškodili.

Navíc, pokud to vezmeme zeširoka, tak je tu daleko víc věcí, které musíte vzít v úvahu. Když chcete zjistit, jak daleko má jaderný program k vyvinutí jaderné zbraně nebo jak moc se ho podařilo vrátit zpátky, tak se určitě shodneme, že nejde jen o fyzické útoky. Jasně, počet centrifug, množství jaderných zařízení nebo objem štěpného materiálu hrají svou roli. Je to bezpochyby důležitá část jaderného programu. Pak je tu ale know-how, nějaká expertiza. Víme, že už izraelské útoky cílily na některé zkušené íránské jaderné vědce, které se jim podařilo zabít. Jejich smrt bezpochyby celý program ovlivní a je otázkou, jak rychle se ho Íráncům podaří obnovit.

Svou roli ale hraje taky politika. Musíme vzít v potaz, nakolik události posledních dvou tří týdnů ovlivnily to, co si íránské vedení o svém jaderném programu myslí a k čemu ho vlastně potřebuje. Jestli ho opravdu chtějí obnovit a případně se opravdu pokusit vyvinout jadernou zbraň. Možná se tedy skutečně podařilo vojenskými údery vrátit jaderný program Íránu v čase nazpět. Zůstává ale otázkou, jestli tím neriskujeme, že odhodlání Teheránu to ještě posílí. Že si Íránci teď půjdou za svým cílem tvrději než dřív.

To je spousta neznámých. Vypadá to ale, že americký prezident Donald Trump má jasné odpovědi. Tvrdí, že útoky jaderný program „odstavily natrvalo“. Řekl, že íránská zařízení se podařilo zcela a naprosto zničit. Je to vůbec možné?

Tím se zase vracíme k tomu, že je můžete zničit fyzicky. Jenže nevypadá to, že by se podařilo zlikvidovat úplně všechna jaderná zařízení. Ano, útoky je poškodily, ale úplně odstavené nejsou.

Vrátím se ještě k tomu, co jsem už říkala. Íránský program je – nebo přinejmenším byl – dost pokročilý. Pracují na něm už desítky let. Není to něco, do čeho by se pustili předloni. Ten program přežil nejenom několik íránských vlád, ale taky změnu režimu. Byl tu ještě před islámskou revolucí. Íránci na jaderném programu pracují vážně dlouho, mají potřebné znalosti. Čili ano, vy sice můžete zničit zařízení – a ani to se zcela nepodařilo – ale mnohem podstatnější a těžší je zničit know-how a schopnost program znovu obnovit. Pokud se tak Íránci rozhodnou.

Íránský prezident Masúd Pezeškján v rozhovoru s bývalým moderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem přiznal, že útoky jaderná zařízení vážně poškodily. Do některých se prý nejde dostat. Nemusíme mu věřit, ale ani sami Íránci tedy vážně nemusí vědět, jak velké ty škody jsou?

Vycházím jen z toho, co tvrdí íránští představitelé, íránská vláda, a částečně z toho, co víme od tajných služeb. Ale ano, myslím, že s ohledem na míru poškození – i proto, že některé vchody mohou být zasypané – je docela dobře možné, že ani Íránci ještě neznají přesný rozsah poškození.

Masúd Pezeškján ve zmíněném rozhovoru taky řekl, že Írán není proti mezinárodnímu dohledu nad svým jaderným programem. Jak se tedy stalo, že ukončili spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii?

Vztah Teheránu a Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebyl vždy úplně nejjednodušší. Íránci s agenturou celkem vzato spolupracovali. Umožňovali inspektorům do svých zařízení přístup, takže jsme měli dost dobrou představu, jak jejich program vypadá. Spolupráci s agenturou ale Íránci historicky využívali i jako páku k vyjednávání. Už dřív vyhrožovali, že od dohody odstoupí. V minulosti už například zakázali přístup k jaderným zařízením některým ze zkušenějších inspektorů nebo vypnuli kamery, které do nich agentura umístila. Tohle všechno se dělo už dřív.

Oficiální ukončení spolupráce – a už k tomu schválili příslušný zákon – je samozřejmě dost závažný krok. Írán už dřív argumentoval tím, že spolupráce s agenturou a to, že dovolil přístup ke svým jaderným zařízením, je neochránilo před vojenským útokem. Teherán zašel tak daleko, že obvinil agenturu a jejího generálního ředitele Rafaela Grossiho z toho, že na útocích nese část viny, že je snad i nějakým způsobem umožnil, nebo že přinejmenším útoky provedené Izraelem a USA ospravedlňuje.

Řekla bych, že Íránci v tomhle dost přehánějí. Zveličují roli agentury i její schopnost zastavit to, čeho jsme byli svědky v několika posledních týdnech, tedy vojenské útoky na íránská jaderná zařízení. Je to od nich dost nefér. Pramení z toho ale jejich frustrace. Nicméně tím, že inspektorům zakážou vstup, vytvářejí prostor pro pochyby. Agentura zpravidla dokázala ověřit, kde se íránský jaderný materiál nachází, co s ním Teherán dělá a na jakou úroveň ho obohacuje. Měli jsme přehled. Když tohle Íránci znemožní, budou veškeré naše představy o tom, co s materiálem dělají a jaké můžou být jejich další kroky, záviset na tom, co nám sami sdělí. To je pro ně další eso v rukávu.

Hluboko pod zem

Americká armáda zaútočila na jaderná zařízení v Natanzu, Fordo a Isfahánu. Soustřeďme se teď jen na Natanz a Fordo. Přibližte mi, jak ta zařízení vypadají? Co se v nich děje?

Natanz a Fordo jsou íránská zařízení na obohacování uranu. Když vyrábíte štěpný materiál – ať už pro vojenské účely, nebo pro energetiku – musíte ho obohatit na určité procento. Při použití v jaderném reaktoru záleží na jeho typu, ale obvykle to jsou tak 3 až 5 procent. Pokud jde o jaderné zbraně, tam se zpravidla využívá uran-235 obohacený na 90 procent, i když šlo by i méně. V každém případě přírodní uran se musí obohatit o izotop 235. A přesně to se v těchto dvou zařízeních dělá. Íránci tam obohacují uran.

V Natanzu by měly být dva provozy, které k tomu Íránci využívají. Jeden je nad zemí a měl by mít tři kaskády centrifug. Každá tahle kaskáda se může skládat z více než sta centrifug. To už je docela hodně. A v tomhle provozu bychom našli i pokročilé modely centrifug, které jsou v obohacování efektivnější. A kromě tohohle provozu je v Natanzu i jedno zařízení pod zemí – největší provoz na obohacování uranu, který Írán má. Bavíme se o 82 kaskádách centrifug.

Ve Fordo je další obohacovací zařízení. Trochu… vlastně o dost menší než to podzemní zařízení v Natanzu. Mělo by mít 13 kaskád centrifug. Právě tady Írán vyráběl většinu svého uranu obohaceného na 60 procent. Na výrobu jaderné zbraně to úplně nestačí, ale je to už dost blízko.

Obohacování na 60 procent probíhalo i v Natanzu v nadzemním provozu, ale většina vznikala právě ve Fordo na pokročilých centrifugách. Zařízení ve Fordo – a to je důležité – leží 80 až 100 metrů pod zemí. V otevřených zdrojích jsem našla 80 až 90 metrů. Je to opravdu hodně hluboko. To je taky důvod, proč se do útoku na tohle zařízení musely zapojit USA. Izrael totiž nemá vhodné letecké bomby, které by dokázaly proniknout tak hluboko, ani letadla, která by je dokázala dopravit na místo a shodit dolů.

Na Fordo a Natanz dopadly takzvané protibunkrové bomby. Jeden z vysoce postavených amerických generálů ale prohlásil, že na Isfahán Američané nasadili jenom střely Tomahawk. Proč?

Zařízení v Isfahánu taky leží pod zemí, ale v tomto případě se Američané spíš rozhodli zablokovat vchody do podzemí. Oproti tomu ve Fordo se pokusili zasáhnout samotný provoz. Aspoň podle toho, co víme o bombách, které použili. Takže ano, v Isfahánu byly americké cíle patrně jiné.

Zmiňovaný generál, šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine, to měl zdůvodnit tím, že zařízení v Isfahánu je příliš hluboko pod zemí. Co se tam nachází? Zásoby obohaceného uranu?

Ano, domníváme se, že právě tady Írán v minulosti uchovával své zásoby obohaceného uranu. Jedním z problémů ale je, že nevíme, co všechno mohli Íránci odvézt ještě před tím, než k útokům došlo. A to se týká všech zařízení, nejenom toho v Isfahánu.

Na konci června jste psala, že Íránci zásoby uranu zřejmě přesunuli.

Ano, to je to, co sdělili sami Íránci. Uran prý ještě před některými útoky odvezli jinam. A teď, vzhledem k tomu, že mezinárodní inspektoři už zemi opustili a nemají do ní přístup, bude patrně mnohem těžší materiál vypátrat a zjistit, kde a v jakém stavu je.

Takže uran se teď pohřešuje? Nevíme, kde je, ani o jakém množství uranu mluvíme?

Přesně, obavy se týkají vysoce obohaceného uranu. Podle posledních odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii z května tohoto roku měl Írán přes 400 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent. A obavy budí to, jestli a kam ten materiál převezli. Pak jde taky o to, jestli by Írán, kdyby se rozhodl sestrojit jadernou zbraň, mohl tento materiál ještě víc obohatit.

Bylo by možné přemístění odhalit? Třeba pomocí satelitních snímků? Netuším, jak se obohacený uran převáží…

To je dobrá otázka. Obohacený uran se normálně přepravuje ve speciálních kontejnerech. Pokud víte, co hledáte, dokážete je na satelitních snímcích vypátrat. Nejsou ale velké, takže snažit se je najít na snímcích země, která je navíc ve válce, může být problém. A Írán je taky vážně rozlehlý. Takže pokud přesně nevíte, že by mohlo dojít k přemístění z bodu A do bodu B, tak je to jako hledat jehlu v kupce sena. Najít uran tak může být dost složité. Vím o lidech, kteří dokážou skvěle pracovat s otevřenými zdroji, takže neříkám, že to je nemožné. Ale pokud nevíte, co a kde přesně hledáte, tak to dá vážně zabrat.

Stále mnoho neznámých

Když mohl Írán přesunout své zásoby obohaceného uranu, mohl to samé udělat i se svými centrifugami?

Technicky to možné je. Tyhle stroje jsou dost citlivé, ale převážet se dají. Existuje určitý důvod, proč je íránská jaderná infrastruktura tak rozsáhlá a rozptýlená. Je to způsob, jak si zajistit záložní kapacity přesně pro scénáře, jako je ten, ke kterému v minulých týdnech došlo. Když tu řešíme, jestli by Írán mohl obnovit své zařízení a jestli se rozhodne vyvinout jadernou bombu, tak bychom na tohle všechno neměli zapomínat. Je to klíčové. Írán by totiž ani nemusel obnovit celý svůj program. Mohl by prostě použít pár kaskád centrifug v nějakém mnohem menším zařízení, pravděpodobně na neznámém místě a velmi hluboko pod zemí, aby obohatil dostatečné množství uranu na úroveň nutnou k sestrojení jaderné hlavice.

Takže nejde jen o obavy z přesunu centrifug, ale i z toho, že další centrifugy už můžou být úplně někde jinde. To, že Teherán v posledních letech omezoval přístup mezinárodních inspektorů ke svému jadernému programu, znamenalo i to, že zneprůhlednil svou produkci nových centrifug a to, kam je umisťuje. Takže některé centrifugy mohl dát do zařízení, kam Mezinárodní agentura pro atomovou energii neměla přístup nebo o kterých dokonce vůbec nevěděla. Vlastně je možné, že Íránci teď ani žádné centrifugy přemisťovat nemuseli. Teď trochu spekuluju, protože neznáme všechny detaily, ale čistě technicky je možné, že Íránci měli k dispozici zásoby centrifug ještě v jiných místech, takže nakonec je ani nebylo nutné nikam převážet.

Před pár dny jsem četl vaši zprávu o tom, že pořád nevíme, k čemu došlo v jaderném zařízení v Kolang Gaz La. Tohle místo americká letadla nebombardovala, ne? Proč je tak důležité, co se tam nachází?

Zatím jsem nenarazila na žádnou informaci, která by tohle místo uváděla mezi těmi, na které mířily útoky. Víme, že Američané shazovali bomby na jaderný provoz v Natanzu. Ale zařízení Kolang Gaz La, které jste zmínil, není od Natanzu zas tak daleko. Nevím, jestli americké údery zasáhly i Kolang Gaz La, nikde jsem se o tom nedočetla a spíš to vypadá, že ne. Ale byla bych velmi opatrná, protože pořád s jistotou nevíme, co přesně a jak moc ty útoky zasáhly. Jinak je pravda, že provoz v Kolang Gaz La leží ještě hlouběji než Fordo, je velmi hluboko uvnitř hory. Když se tohle zařízení stavělo, Íránci říkali, že je určené k výrobě centrifug. Ale je samozřejmě možné, že by ho mohli použít i k obohacování uranu.

Mnohokrát jste zopakovala, že je těžké zjistit, co se doopravdy stalo a jak dlouho by Íráncům mohla zabrat obnova jejich jaderného programu. Myslíte, že se v příštích týdnech dozvíme víc?

Těžko říct. Záleží to na tom, jaký budeme mít přístup k informacím od tajných služeb, ať už amerických nebo izraelských, i na tom, do jaké míry se Mezinárodní agentuře pro atomovou energii podaří znovu získat přístup k íránským zařízením. Není vyloučené, že Íránci – jak o tom už sami mluvili – jí to znovu umožní a budou opět spolupracovat. Za určitých podmínek. Kdyby se to podařilo, kdyby agentura skutečně znovu získala přístup k íránskému programu, určitě by nám to pomohlo zjistit, k jakým škodám došlo a v jakém stavu ten program je. Upřímně si myslím, že tohle by teď měla být priorita, protože agentura je v tomhle ohledu náš nejdůvěryhodnější zdroj.

Na druhou stranu by ale i tak bylo z celé řady důvodů obtížné zhodnotit, k čemu došlo. Zejména proto, že některé z těch věcí prostě nejsou hmatatelné. Musíme zohlednit politické rozhodování, strategický kalkul. A to je vážně hodně složité posoudit. Pak je tady taky otázka, jak moc útoky vrátily program zpět z hlediska sestrojení jaderné zbraně, případně většího množství jaderných zbraní. Čili jde i o to, v jakém stavu se nacházel před samotnými útoky. Jak jsem ale řekla, pokud se Íránci rozhodnou, že chtějí získat atomovou bombu, nemusí znovu obnovovat celý program.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, TV Nova a youtubový kanál Al Jazeera English.