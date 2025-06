Íránci jsou rukojmími dvou režimů, kterým nezáleží na civilních obětech, míní režisérka Nafariehová

Íránští představitelé slibují Spojeným státům odvetu za vybombardování svých jaderných zařízení. Američané stejně jako Izraelci tvrdí, že to bylo nutné, aby Írán nezískal jadernou zbraň. Jak na to nahlížejí běžní Íránci? „Nejčastějším pocitem je strach z toho, co bude. Jsou rukojmími dvou režimů (íránského a izraelského), kterým nezáleží na civilních obětech,“ říká filmová režisérka česko-íránského původu Širín Nafariehová pro ČRo Plus. Interview Plus Praha 18:16 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Širín Nafariehová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Někteří Iránci byli zpočátku rádi, že Izrael útočí na režim, ale dnes si myslím, že to vidí trochu jinak. Civilních obětí je hodně a nestojí to za to, aby režim padl,“ dodává s tím, že po amerických útocích dále vzrostly obavy z rozšíření konfliktu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Širín Nafariehová, filmová režisérka íránského původu

Získat informace přímo z Íránu je prý obtížné, protože režim omezuje internet, a telefony mohou být odposlouchávány, což vede k opatrnosti. Zdrojem jsou tak satelitní televize, které vysílají ze Západu, státní televize a sociální sítě.

Běžní Íránci se podle ní o jaderný program své země nezajímají, přičemž režim tvrdí, že zbraně hromadného nechce.

„Největším tématem vždy byla ekonomika a peníze. V posledních letech byla situace opravdu katastrofální, ti nejchudší žili v opravdu nuzných podmínkách,“ popisuje.

Režimní propaganda, která jako hlavního nepřítele vykresluje Spojené státy, podle ní na většinu lidí nezabírá. V zemi se lze dostat k zakázaným americkým filmům a hudbě a téměř každý má nějakého příbuzného v USA, kde žije na půl milionu lidí íránského původu.

Trpí hlavně civilisté

V Íránu se v minulých letech konaly velké protesty v souvislosti se smrtí Mahsí Amíníové, která zemřela po zatčení mravnostní policií kvůli tomu, že neměla zahalené vlasy. „Ženy dnes jsou tak odvážné, že si šátek nevezmou. A režim v tomto polevil, protože by proti sobě poštval hodně lidí,“ přibližuje Nafariehová.

Zdevastované? Zásoby uranu jsou netknuté, tvrdí Chameneího poradce, podle kterého ‚hra nekončí‘ Číst článek

Aktuální eskalace ovšem může vést k nárůstu nacionalismu a semknutí se za současným vedením země. Celkem už zahynulo na 657 lidí, z toho jen 164 byli příslušníci režimu, zbytek jsou podle lidskoprávních organizací civilisté.

„Asociace iránských spisovatelů napsala prohlášení, kde vyzývá k příměří. Upozorňují na stovky mrtvých, mezi nimiž jsou i odpůrci režimu nebo rodiče dětí, které zemřely při protestech nebo byly odsouzeny k smrti,“ podotýká.

K příměří vyzývá například íránská nositelka Nobelovy ceny míru Narghís Mohammadiová, která byla 13 let režimem vězněná.

„Spoustě lidí by se nelíbila změna režimu iniciovaná zvenčí. Spojené s táty a Velká Británie ve 20. století hodně ovlivňovaly íránskou politiku, což bylo jednou z příčin revoluce a svržení šáha,“ dodává filmařka.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.