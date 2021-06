Varování? Bývalý šéf Mosadu nepřímo přiznal zapojení Izraele na íránský jaderný program

Někdejší šéf izraelské tajné služby Mosad Josi Cohen v rozhovoru s izraelskou televizí naznačil, že Izrael stojí za nedávnými útoky na íránský jaderný program a za atentátem na íránského jaderného fyzika. Přímé zapojení Izraele do sabotážních akcí Cohen sice nepřiznal, jeho vyjádření však podle agentury AP patrně schválili izraelští vojenští cenzoři a má sloužit jako varování Íránu, který nyní jedná o možném oživení jaderné dohody z roku 2015. Tel Aviv 13:43 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo útoku na předního íránského jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeha | Zdroj: Reuters

Cohen v rozhovoru s investigativním pořadem Uvda, který ve čtvrtek odvysílala izraelská Stanice 12, poskytl mimořádný komentář k Íránu, a to v době, kdy se patrně chýlí ke konci vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Za situace, kdy se íránští diplomaté snaží vyjednat podmínky oživení jaderné dohody se světovými mocnostmi, Cohen navíc varoval vědce zapojené do íránského jaderného programu, že se také mohou stát terčem atentátu, píše AP. „Pokud je vědec ochoten změnit kariéru a přestane nám ubližovat, tak ano, někdy jim nabídneme (alternativu),“ uvedl bývalý šéf Mosadu.

V íránském jaderném provozu v Natanzu, kde odstředivky obohacují uran z podzemní haly určené k ochraně před nálety, za poslední rok došlo ke dvěma výbuchům. Z významných útoků cílených na Írán se tyto dva podle AP dostaly nejhlouběji.

Záhadná exploze v červenci 2020 zničila v Natanzu zařízení na produkci pokročilých odstředivek, z čehož Írán později obvinil Izrael. V dubnu tohoto roku pak další výbuch zdevastoval jednu z podzemních hal na obohacování uranu. Cohena se novinářka zeptala, kam by ji v Natanzu vzal, pokud by to bylo možné. Odpověděl, že „do sklepa“, kde se „dřív točily odstředivky“. „Už to tam nevypadá jako dřív,“ dodal.

Cohen přímo nepřiznal, že by Izrael na zařízení útočil. Jeho detailní popis však podle AP představuje dosud nejvýznamnější náznak izraelského zapojení do výbuchů.

Novinářka Illana Dajanová v doprovodném komentáři patrně také nabídla detailní popis toho, jak Izrael do podzemních hal v Natanzu dostal výbušniny. „Je zřejmé, že muž, který má na svědomí tyto výbuchy, dodal Íráncům mramorový základ, na který se dávají odstředivky,“ řekla. „Když instalovali tento základ v zařízení v Natanzu, neměli tušení, že již obsahuje enormní množství výbušnin,“ dodala.

‚Éra lží skončila‘

Rozhovor se také věnoval listopadovému atentátu na prominentního nukleární fyzika Mohsena Fachrízádeha, který před několika dekádami odstartoval íránský vojenský jaderný program. Americké zpravodajské služby a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se domnívají, že Írán přestal pracovat na vývoji jaderné zbraně v roce 2003. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží mírovým účelům.

Cohen na kameru neřekl, že Izrael byl za atentát zodpovědný. Dajanová ale v reportáži uvedla, že Cohen celou kampaň osobně schválil. Zároveň uvedla, že Fachrízádeha zabil výstřel ze vzdáleně ovládaného samopalu, který byl připevněn k pickupu. Zbraň se podle ní po palbě následně sama zničila.

Cohen popsal snahu Izraele odradit íránské vědce od zapojení do jaderného programu. Na dotaz, jestli byl některý vědec osloven s dotazem, zda neuvažuje o změně kariéry, Cohen odpověděl, že ano. Novinářka se Cohena pak zeptala, zda si vědci uvědomovali možné důsledky, pokud nepřestanou. „Vidí své přátele,“ odpověděl.

Rozhovor se také věnoval izraelské operaci, při níž byly zabaveny archivní dokumenty íránského vojenského jaderného programu. Podle Dajanové 20 agentů, z nichž žádný nebyl izraelským občanem, vyndalo z 32 trezorů inkriminované materiály. Následně je naskenovali a předali dál.

Cohen potvrdil, že Mosad většinu dokumentů obdržel ještě předtím, než byly fyzicky vyvezeny z Íránu. Pro Izrael bylo podle Cohena důležité, aby se o věci dozvěděl svět. Zároveň to ale mělo íránskému vedení vyslat vzkaz, že je sledováno a že „éra lží skončila“.

Média v Izraeli dlouhodobě podléhají pravidlům, podle nichž musí zprávy související s bezpečností posvětit vojenští cenzoři. Fakt, že Cohenovi cenzoři v rozhovoru zjevně dali takto velký prostor, podle AP naznačuje, že Izrael chce Írán varovat.

Írán si v minulosti opakovaně stěžoval na izraelské útoky, přičemž íránský velvyslanec při MAAE Kázim Gharíb Abádí ve čtvrtek varoval, že Teherán bude na incidenty „reagovat rozhodně“ s tím, že Íránu nedávají jinou možnost než přehodnotit opatření týkající se transparentnosti a spolupráce. Íránská mise při OSN na žádost AP o komentář ke Cohenovým tvrzením zatím nereagovala. Cohen, kterého v čele Mosadu začátkem měsíce vystřídal David Barnea, v rozhovoru naznačil, že možná bude jednou sám usilovat o post izraelského premiéra.