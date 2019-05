Američané ženou Írán do kouta, ale do války nechtějí, soudí analytička Kalhousová

Írán za velkého nepřítele považuje Spojené státy, jsou ale další hráči v regionu, kteří zemi leží v žaludku, například Izrael nebo Saudská Arábie. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to říká analytička z Univerzity Karlovy Irena Kalhousová, která mluví o eskalaci napětí na Blízkém východě. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:52 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V posledních dnech situace nebezpečně eskalovala, na druhou stranu vidíme, že politici na obou stranách, tedy v Íránu a Americe, se snaží situaci deeskalovat, to znamená, že říkají, že si válku nepřejí… Ale situace není dobrá,“ říká.

Upozorňuje také, že vojensky Írán nemůže porazit Spojené státy, íránská armáda nicméně obsahuje více jak půl milionu mužů ve zbrani a Američanům by dokázala znepříjemnit život. „Budou-li uvažovat logicky, tak raději do přímého konfliktu se Spojenými státy nepůjdou,“ dodává.

Na druhé straně Spojené státy nechtějí jít do války s Íránem, ale Donald Trump už dříve avizoval, že se zahraniční politika vůči Íránu změní. A to se také stalo.

„Spojené státy postavily svůj vztah k Íránu na tom, že musí změnit své chování,“ vysvětluje s tím, že nejde pouze o jaderný program, ale celou škálu kroků, které Írán v regionu Blízkého východu dělá. Spojené státy se tak snaží Írán zahnat do kouta, omezit jeho aktivity. A Írán začíná reagovat.

Ale proč například Německo a Nizozemsko stahují své vojáky kvůli rostoucímu napětí z Iráku? Podle Kalhousové hrozí, že různé vojenské organizace v Iráku, které jsou napojené na Írán, by mohly zaútočit právě na spojence Spojených států. „A to by se odehrálo pravděpodobně v Iráku,“ uzavírá.