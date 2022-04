Bombardování bytů i rabování restaurace. Obyvatelé ukrajinské Irpině popisují řádění ruských vojáků

Lidé kolem Kyjeva stále sčítají výsledky řádění ruských vojáků. Roman Drežděnko vedl restauraci v bytovém komplexu v Irpini. Kuřata z mrazáku našel nacpaná v toaletní míse, alkohol vypili vojáci všechen bez rozdílu značky. A co nemohli odnést, alespoň rozbili. Přes všechnu spoušť se místní pustili do práce, uklízejí a pokouší se v domě co nejdřív obnovit bydlení. Irpiň 19:04 27. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničená Irpiň po ruském bombardování (ilustrační foto) | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

„Co mám říct, jak se cítím. Chvála bohu jsme to přežili. Tak to přijímám, jak to je. Ale tihle vrazi, ať zdechnou,“ říká bývalá obyvatelka bombardovaného bytového domu v Irpini Iryna. Bydlela ve třetím patře, utekla však včas už 27. února, jelikož má invalidní dceru.

„Sousedi vyhořeli, náš byt zůstal nedotčený,“ popisuje Iryna. Šlo o šestipatrový dům, v přízemí byly obchody, vinárna, kadeřnictví i restaurace.

„Nejdřív bombardovali náš dům a potom vtrhli do restaurace. Tady se usadili a popíjeli. Ruský svět, aby jste to pochopili,“ líčí majitel Roman Drežděnko, kterému z restaurace mnoho nezbylo.

Do úklidu se Drežděnko pustil rychle, jakoby věřil, že i podnik rychle obnoví. Ovšem počínání ruských vojáků nedokáže pochopit. „V lednicích jsem měl spoustu produktů, výborné ryby, kuřata. Ucpali záchod a pak se to asi snažili protlačit polštářem. Neznají splachovací toalety, to je divoký národ, říkám vám to. Jsou to divoši.“

Bombardovaný bytový komplex je nový, má pevný základ, takže zůstane stát a oprava čeká jednotlivé byty a střechu. Kdo to ale bude financovat Iryna ani Roman zatím netuší. A jasnější představu má na Ukrajině asi málokdo.