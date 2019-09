Irové tlačí na Brity. Bojí se, že kvůli jejich liknavosti bude na společné hranici ‚území nikoho‘

S blížícím se datem brexitu zvyšuje Irsko tlak na Spojené království, aby co nejdříve přišlo s návrhem pojistky proti návratu pevné hranice na Irském ostrově. Dublin chce po Londýnu písemný návrh nejpozději do týdne. Totéž po Británii chtějí i Finsko, Německo, Francie a Evropská komise. Boris Johnson však alternativu za irskou pojistku stále nepředstavil. Brusel 7:03 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irský premiér Leo Varadkar ve volební místnosti. | Foto: Max Rossi | Zdroj: Reuters

Irský vicepremiér Simon Coveney v pátek v Bruselu dostal přednost před britským ministrem pro brexit Stephenem Barclaym. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier ho přijal dříve, než se pustil do dalších jednání o možných náhradách irské pojistky. Coveney schůzky využil ke zvýšení tlaku na Británii k předložení konkrétních návrhů.

„Propast mezi oběma stranami zůstává hluboká. Nic se na tom nezmění, dokud se neobjeví vážný návrh v písemné podobě jako podklad k dalším vyjednáváním,“ prohlásil Coveney po setkání s Barnierem. O písemný návrh požádal tento týden také irský premiér Leo Varadkar. Pokud se neobjeví nejpozději během příštího týdne, je podle Varadkara jakákoli dohoda jen těžko představitelná.

Podobně na Británii tlačí také Finsko, které Radě EU předsedá, Francie, Německo nebo Evropská komise. „Každý den rozhoduje,“ konstatovala mluvčí komise Mina Andreeva. Boris Johnson ale zatím vše směřuje až k summitu 17. října. Plnohodnotnou alternativu za irskou pojistku jeho vláda zatím podle unijních špiček nepředstavila.

‚Pozvánka pro zločince‘

Boris Johnson už uvedl, že kontroly na britské straně hranice s Irskem ani v případě brexitu bez dohody zavádět nechce. Vyzval, aby stejně postupovala i unie. Jak přesně by se v takovém případě zachovalo Irsko, není ani pět týdnů před termínem britského odchodu z unie jasné.

„Zdá se, že (Johnson) chce Evropskou unii právně zavázat, že nebude vynucovat svá pravidla na svých vlastních hranicích. Usiluje tak o vytvoření ‚země nikoho‘ v bezprostředním okolí irské hranice,“ stěžoval si ve středu europoslancům bývalý irský premiér John Bruton. „To je otevřená pozvánka pro kriminální a podvratné organizace, které v minulosti svou činnost financovaly z pašování přes hranice,“ prohlásil Bruton a připomněl, že mezi tyto organizace patřila také IRA, která se mimo jiné v roce 1984 pokusila při bombovém útoku na hotel v Brightonu zabít tehdejší premiérku Margaret Thatcherovou.

Hraniční země EU

Podle zdrojů irské televize RTÉ by Dublinu mohla vzniknout povinnosti provádět až 63 typů hraničních a souvisejících kontrol. Podle RTÉ by k jejich zavádění Irsko zřejmě přistupovalo postupně, nikoli ze dne na den.

Premiér Leo Varadkar veřejně pouze ubezpečuje, že žádná překvapení nenastanou, detaily ale odmítá upřesnit. Podle diplomatických zdrojů Irsko dokonce i interně na dotazy ostatních unijních zemí odpovídá pouze konstatováním, že situace kolem budoucího režimu na hranici je složitá a je třeba ji analyzovat.

Irsko se okamžikem brexitu stane hraniční zemí Evropské unie, a vznikne mu tak podle smluv povinnost hranici zabezpečit, aby se na společný trh nedostávalo ze třetích zemí například nebezpečné nebo ilegální zboží. Počítají s tím i unijní nouzové pokyny Evropské komise pro případ brexitu bez dohody.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v neděli v rozhovoru pro Sky News prohlásil, že není fanouškem návratu hraničních přechodů, Evropská komise podle něj ale musí zajistit „ochranu zájmů EU i společného trhu“. Juncker také dodal, že unie odpovědnost za jakékoliv dopady neřízeného brexitu nenese.

Co by následovalo, pokud by Irsko kontroly nezavedlo, Juncker neupřesnil. Zemi by podle diplomatů mohlo teoreticky hrozit řízení pro nesplnění povinnosti, které může vést až k žalobě.