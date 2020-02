Volby v Irsku podle průzkumů skončily vyrovnaně. Sinn Fein se může dočkat historického úspěchu

Irské parlamentní volby nejspíš skončily remízou tří stran. Podle povolebního průzkumu agentury Ipsos získaly všechny přes 22 procent hlasů a dělí je jen desetiny procentního bodu. Těsně první je liberálně-konzervativní strana Fine Gael dosavadního premiéra Lea Varadkara. Hned za ní je opoziční liberálně-konzervativní Fianna Fail a bývalé politické křídlo Irské republikánské armády Sinn Fein. Přes 20 procent pro něj znamená historický úspěch. Dublin 13:05 9. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít sčítání hlasů po volbách v Dublinu | Foto: THO | Zdroj: Reuters

Kvůli náročnému volebnímu systému se první oficiální údaje čekají nejdřív odpoledne. Kvůli těsnému rozdílu mezi největšími stranami může být vítěz jasný až v pondělí.

Mimořádně vyrovnaný souboj mezi stranou Fine Gael premiéra Lea Varadkara, Fianna Fáil Micheála Martina a levicovou Sinn Féin vedenou Mary Lou McDonaldovou předpovídaly už předvolební průzkumy. Je tak pravděpodobné, že žádné z těchto politických uskupení neobsadí tolik křesel v 160členném parlamentu, aby mohlo samostatně sestavit vládu.

Jak liberálně-konzervativní Fine Gael, tak centristická Fianna Fáil daly už před volbami najevo, že nevstoupí do koalice se Sinn Féin. Mimo jiné je to proto, že tato strana si klade jako podmínku pro vstup do koalice uspořádání referenda o sjednocení Irska se Severním Irskem do roku 2025. Fine Gael i Fianna Fáil si sjednocení ostrova přejí, nyní na něj podle nich ale není vhodná doba.

V Irsku od roku 2016 vládla Varadkarova Fine Gael, aniž měla v parlamentu většinu. Umožňovala to dohoda s hlavní opoziční stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, v polovině ledna se ale 41letý Varadkar rozhodl předejít pádu kabinetu a vypsat předčasné volby.

Hlasování se konalo několik dnů po odchodu Británie z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Irsko pojí s britským Severním Irskem pozemní hranice, ovlivňovalo téma brexitu i irskou politickou debatu.