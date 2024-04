Irsko je nejvíce propalestinskou zemí Evropy. ‚Odpor proti okupaci je v naší DNA,‘ říkají demonstranti

Sobotu co sobotu prochází irskými městy průvody na podporu Palestinců. Nejinak je tomu v Dublinu. „Jsem bílá irská katolička, když vidím fotky těch dětí, myslím na ty moje. Proto jsem tady,“ říká třicátnice Marry.

„Irsko bylo kolonizováno a utlačováno. Odpor proti okupaci cizí mocností je v naší DNA. Když vidíme, co se děje s Palestinci, naše staré jizvy se otevírají,“ doplňuje Seanead z organizace Irsko-palestinské solidarity.

Podpora Palestinců je v Irsku větší než v leckteré muslimské zemi. Určitě největší v Evropě a na propalestinských demonstracích často zaznívají i vysloveně antisemitská hesla.

„Na vině je ignorance a neochota věcem porozumět. Jsou zde i historické kořeny. V 70. a 80. letech minulého století, v době takzvaných nepokojů, spolu Irská republikánská armáda a palestinská hnutí úzce spolupracovaly. Teroristy z IRA cvičili teroristé z Arafatovy Organizace pro osvobození Palestiny,“ vysvětluje Edwin z Židovského muzea v Dublinu.

Podle něj se v irské společnosti silně zakořenila představa o tom, že Palestinci jsou dnes ve stejné pozici jako kdysi Irové vůči Britům.

To je ale nesmysl, soudí bývalý ministr spravedlnosti a obrany Alan Shatter. „Tento narativ během posledních dvaceti let kontaminoval irskou politiku i pohled veřejnosti. Narativ, který přijala i všechna hlavní irská média. Ten narativ říká: Nejste in, nejste trendy, nejste na správné straně žurnalistiky, pokud nejste protiizraelský,“ říká.

Tento postoj se ale v Irsku nezrodil jen tak. Na začátku druhé světové války zaujalo nově samostatné Irsko neutrální postoj a v Dublinu seděl dál německý velvyslanec.

Když v dubnu 1945 spáchal sebevraždu Adolf Hitler, irský prezident i předseda vlády zaslali soustrastné telegramy. Země byla pod silných vlivem katolické církve, která poněkud přehlížela holokaust. To vše vrhá stín na současné vztahy s Izraelem.

„V neděli 8. října se svět teprve dozvídal podrobnosti o teroristickém útoku. Druhý den, v pondělí, už se před izraelskou ambasádou v Dublinu odehrála první demonstrace. Proti čemu ti lidé protestovali? Krátce před tím byly brutálně zabity stovky Židů ve svých domovech a oni demonstrovali před izraelskou ambasádou. A po pár týdnech už pochodovaly centrem Dublinu desetitisíce lidí,“ říká Alan Shatter.

Demonstracemi to ovšem nekončí. Na 600 irských akademiků podepsalo výzvu, která požaduje bojkot izraelských vědeckých institucí a ozývají se i hlasy, které volají po ukončení obchodních vztahů Irska s Izraelem. A malá komunita irských Židů cítí stále větší rozčarování a snad i obavy.