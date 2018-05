Irsko by mohlo interrupce povolit do konce roku. Premiér označil referendum za ‚ukázku demokracie‘

Zákon o povolení interrupcí by mohlo Irsko přijmout do konce roku. Prohlásil to tamní premiér Leo Varadkar. Oficiální výsledky referenda o legalizaci umělých potratů se zatím sčítají, povolební průzkum pro deník Irish Times ale ukázal, že zrušení ústavního dodatku podporují víc než dvě třetiny voličů. Podle Varadkara tak silná většina dokazuje, že je Irsko jednotné.

