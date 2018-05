Irové hlasují o zrušení zákazu potratů. ‚Chceme mít právo volby,‘ říkají zastánci liberalizace

Dublin, krátce před referendem. Jedna ulice, dva tábory lidí. Jedni rozdávají červené letáky se striktním Ne, naproti nim stojí příznivci změny. Na růžových plakátech nesou nápis: ano.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž Jaromíra Marka z Irska, které hlasuje o zrušení zákazu interrupcí

„Jde o zrovnoprávnění žen. Chceme mít právo volby. V pozadí jsou tradiční náboženské představy, že žena není rovná muži. Že má nižší cenu a menší práva,“ vysvětluje Radiožurnálu šedesátnice Ruth, proč se do kampaně za povolení interrupcí zapojila.

Pro změnu ale chtějí hlasovat hlavně mladší. S přibývajícím věkem vůle ke změně klesá. Do kampaně také promlouvá katolická církev, která je proti zpřístupnění interrupcí.

„Jsem otec a pamatuji si, jaké to bylo, když jsem viděl děti na ultrazvuku, cítil jak kopou. Myslím, že ve třech měsících už je to malý člověk, má právo na život a teď by mu ho měl někdo bez jeho svolení brát? Myslím, že bychom měli vytvořit legislativu pro opravu vážné případy, kdy je potrat na místě, ale nesouhlasím s tímto návrhem, který je příliš liberální,“ formuluje své výhrady třicátník Paul. Jak sám tvrdí, s vírou nemá jeho postoj nic společného.

Velký pátek v Irsku po více jak 90 letech jinak. Zákaz alkoholu padl, hospody zůstanou otevřené Číst článek

Interrupce ani po znásilnění

V současnosti nemají v Irsku ženy právo na potrat ani v případě znásilnění nebo při ohrožení zdraví plodu. Lékaři i ženě hrozí za interrupci tresty až 14 let vězení. Každý rok se proto vydá do Velké Británie kolem tří tisíc Irek.

Skutečná čísla mohou být větší. Řada žen trvalé bydliště v Irské republice prostě neuvede a blížící se brexit by mohl představovat nový problém. Zejména pro cizinky žijící v Irsku, by se cesta na britské kliniky mohla uzavřít.

„Nechceme, aby byly ženy nucené cestovat za potraty do zahraničí, nechceme, aby ženy braly tajně potratové pilulky, bez lékařského dohledu. Chceme, aby se přerušení těhotenství v Irsku odehrávala podle zákonných pravidel a bez rizika,“ říká zastánkyně interrupcí Machali.

Páteční referendum bude od roku 1983 už páté v pořadí. Už popáté za posledních třicet let se budou Irové rozhodovat, jestli se přístup k interrupcím uvolní, nebo ne. Příznivci změny věří, že společnost je dnes v mnoha ohledech tolerantnější, odpůrci liberalizace zase doufají, že vše zůstane při starém. Vše rozhodne referendum.