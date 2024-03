Irsko bude mít historicky nejmladšího premiéra, do čela vládní strany byl zvolen 37letý Harris

Lidem v Gaze chybí úplně všechno. Život jim komplikují i nejbanálnější diagnózy, říká farmaceut

Jak složité bylo se do Gazy dostat, co místním chybí nejvíce, jestli v zemi hrozí hladomor a jak to vypadá v Rafáhu řekl farmaceut Stanislav Havlíček, který se vrátil z mise Lékařů bez hranic.