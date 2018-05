Tichá revoluce konzervativní irské společnosti? ‚Jde o pozvolný trend,‘ říká politolog

Irové v pátek podle odhadů přesvědčivou většinou odsouhlasili vyškrtnutí přísného zákazu potratů z ústavy. Irský premiér Leo Varadkar v té souvislosti mluví o „tiché revoluci“. „Politická hádka o úpravu potratové legislativy ale teprve začne,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus Ivo Šlosarčík z Katedry evropských studií FSV UK. Irská společnost podle něj posledních letech prožívá pozvolný trend změn od konzervatismu. Praha 18:18 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost příznivců změny irské ústavy. | Foto: Max Rossi | Zdroj: Reuters

Podle prvních odhadů hlasovaly dvě třetiny Irů pro zrušení zákazu interrupcí. Je ten poměr překvapivý? Těsně před referendem se zdálo, že tábory odpůrců a zastánců potratů jsou vyrovnané.

Překvapení to docela je, jde samozřejmě pouze o exit polly (průzkumy před volebními místnostmi, pozn. red.), ale ten náskok stoupenců změny ústavy je hodně velký, ale je potřeba nezapomenout, že v kampani před referendem se čísla obou táborů výrazně měnila a že ještě pár měsíců před referendem to vypadalo, že stoupenci změny, kteří teď vypadají, že vyhráli, budou mít obdobně pohodlný náskok, jako to vypadá teď.

Musí se teď parlament řídit výsledky referenda?

Ne, nemusí. Je tam pouze podmínka toho, že před změnou ústavy se musí konat souhlasné referendum. V irské politické kultuře je zvykem, že parlament výsledkům referenda neodporuje a v celém parlamentu teď také převažují politici, kteří změnu ústavy chtějí.

Referendum je o změně ústavy, z té se vyškrtne článek o ochraně života a detaily toho, jak bude budoucí režim legislativy přerušení těhotenství vypadat, ustanoví až legislativa přijímaná jako standardní zákon v irském parlamentu, kde se už budou moci politické strany víc pohádat.

Jaké změny v irské legislativě lze po referendu očekávat? Formulace, že se teď konalo referendum o zrušení zákazu potratů, je dost zjednodušená.

Novela ústavy, která byla na počátku 80. let potvrzena referendem, v současnosti říká, že irský stát musí chránit nenarozený život, to znamená děti ještě před narozením, a že při té ochraně musí zohlednit život dítěte i život matky.

To vedlo k tomu, že v Irsku je jedinou výjimkou situace, kdy těhotenství přímo ohrožuje život matky. Ty jsou ale vykládány docela úzce a zdravotnická infrastruktura často není schopná na takové situace dost rychle reagovat. Tato situace se bude měnit a referendum o tom umožní klasickou politickou debatu – jak mají vypadat nastavené přerušení těhotenství bez ústavních omezení.

Dá se ten výsledek vnímat i jako změn irské společnosti? Že už není tak konzervativní a tradičně prokatolicky zaměřená?

Označení konzervativní a prokatolický se ne nutně překrývá, ale ano, k posunu tam dochází. Ke změnám docházelo už v minulých letech, zmiňuje se i nedávné referendum, které umožnilo manželství párů stejného pohlaví, ale třeba velice silné debaty byly v Irsku i o legalizaci rozvodů, kde byla také ústavní bariéra, kterou muselo odstranit referendum, nebo třeba otázka antikoncepce. Takže to není nějaká strašně rychlá revoluce, ale spíš pozvolný trend, který jde vidět poslední desetiletí.

