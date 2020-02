Irskem otřásl úspěch levicových nacionalistů. Pro mladší voliče není Sinn Féin ‚toxická‘, míní expert

Ohromující úspěch radikální levice, který pro irskou politickou scénu znamená velký otřes – tak komentátoři ve zkratce hodnotí výsledek sobotních parlamentních voleb v Irsku. Důvodem se stal nečekaně dobrý výsledek strany Sinn Fein, která byla v minulosti spojená s polovojenskou skupinou IRA, nyní se ale dostává do popředí irské politiky. Čím k sobě přilákala voliče? A co by její angažmá ve vládě znamenalo pro další osud „zeleného ostrova“? Dublin 7:41 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navzdory své minulosti tak Sinn Féin dokázala značný počet obyvatel zeleného ostrova zaujmout. | Zdroj: Reuters

Vítězem irských předčasných parlamentních voleb se podle počtu získaných křesel těsně stala středopravicová strana Fianna Fáil. Irský preferenční volební systém jí po dvou dnech propočtů přidělil 38 mandátů, tedy jen o jeden víc než levicově nacionalistické straně Sinn Féin, jež zaznamenala rekordní úspěch a zvítězila na počet udělených „prvních preferencí“.

Takový výsledek nečekala ani předsedkyně Sinn Féin Mary Lou McDonaldová. Svědčí o tom i fakt, že vedení strany do voleb nasadilo pouze 42 kandidátů. Na většinu ve 160členném parlamentu tak Sinn Féin sice nedosáhne, rozhodně se ale strana postarala o největší překvapení sobotního hlasování. Na něj přitom země čekala poslední čtyři roky.

Od roku 2016 totiž Irsku vládne kabinet pod vedením šéfa středopravé strany Fine Gael (v sobotních volbách obsadila partaj třetí místo, když získala 35 mandátů) a současného premiéra Lea Varadkara bez parlamentní většiny, a to díky dohodě s liberálně-konzervativní stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, v polovině ledna se ale 41letý Varadkar rozhodl předejít pádu kabinetu a vypsat předčasné volby.

Bouřlivá léta v Irsku

Během hlasování na sebe strhla pozornost právě Sinn Féin, kterou dvě hlavní strany irského politického spektra – Fine Gael a Fianna Fáil – dlouhodobě označují za toxickou a vládní spolupráci s ní před volbami jasně odmítly.

Stejně tak je Sinn Féin toxická i pro část irské populace – důvodem je její dřívější spojení se skupinou Irská republikánská armáda, která vedla několik desetiletí ozbrojený boj za připojení Severního Irska k Irsku.

„V době, kdy v Irsku docházelo k teroristickým útokům, se Sinn Féin prezentovala jako politická větev Irské republikánské armády. Tehdy byla na irské politické scéně marginální stranou a pohybovala se pouze kolem jednoho až dvou procent, poté ale došlo k mírovému procesu a ve volbách v roce 1997 dosáhla na první křeslo v parlamentu,“ popisuje pro iROZHLAS.cz analytik Kryštof Kruliš.

Jedním z důvodů, proč podle odborníka Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Sinn Féin v sobotních předčasných volbách uspěla, je tak v první řadě čas. „Pravděpodobně oslovili mladší generaci, která si stranu nepamatuje z doby, kdy byla propojena s aktivitami Irské republikánské armády. Pro starší generaci, která má toto období ještě v živé paměti, je Sinn Féin spíš toxická,“ míní Kruliš.

Zatímco mladí lidé jsou ochotni od minulosti ohlédnout, starší irská populace na Sinn Féin stále hledí jako na stranu extremistů a teroristů. „Dnes je to hlavně nálepka, rehabilitace strany je ale velice obtížná – šlo o politickou frakci lidí, kteří se sice otevřeně nehlásili k použití násilí, byli ale personálně propojeni s těmi, kteří toto násilí páchali. A od toho se špatně odstřihává,“ popisuje analytik.

Radikální řešení

Navzdory své minulosti tak Sinn Féin dokázala značný počet obyvatel zeleného ostrova zaujmout. Jak se ukazuje, úspěchu krajně levicové strany nahrál i fakt, že brexit přestal být v Irsku tématem číslo jedna. Zatímco v době vyjednávání odchodu Británie z Evropské unie se do popředí dostávaly především problémy spojené s budoucím režimem na severoirské hranici, v současnosti se na scénu vrátily obecnější, pravo-levé politické otázky.

„Sinn Féin je krajně levicová, nacionalistická strana, jejímž hlavním bodem programu je sjednocení irského ostrova. Kandidují jak v Irsku, tak v Severním Irsku, kde jde o jejich dominantní požadavek. Kromě toho ale usiluje o některé společensko-progresivní změny, má liberálnější přístup k potratům, k LGBT komunitě i svazkům homosexuálních párů,“ popisuje Kruliš.

Sinn Féin navíc řadu voličů přilákala řešením problémů ve zdravotnictví, a především pak drahého bydlení. I v těchto oblastech je její program výrazně levicový – například receptem na růst cen bydlení má být podle jejich představ zastropování nájmů.

Jak navíc poukazuje odborník AMO, voliči v Irsku mohou mít pocit, že mezi centristickými Fine Gael a Fianna Fáil, které se dosud střídaly u vlády, nejsou větší rozdíly. Právě Sinn Féin tak pro ně představuje – možná jedinou – alternativu.

„Přestože se Irsku v posledních letech ekonomicky dařilo, část společnosti může mít dojem, že výdobytky hospodářského růstu nejsou rozprostřeny mezi sociálně slabší vrstvy. Ty pak volají po radikálnějších krocích,“ vysvětluje Kruliš.

Může se Sinn Féin dostat do vlády?

Navzdory svému volebnímu úspěchu není vůbec jisté, že se Sinn Féin stane členem příští vládní koalice. Ambice šéfky strany McDonaldové ale nejsou malé – jak se v pondělí nechala slyšet, její prioritou by bylo vládnout s dalšími levicovými stranami irského politického spektra.

„Mou první prací... bude zjistit od ostatních stran, zda existuje politická vůle vytvořit novou vládu bez Fianna Fáil nebo Fine Gael,“ citovala McDonaldovou agentura Reuters. Politička ale zároveň dodala, že má „samozřejmě“ v plánu jednat se všemi.

S ohledem na spojení se skupinou IRA obě centristické strany ještě před volbami vyloučily, že by se Sinn Féin šly do vlády, po sobotním hlasování ale na svém slibu trvala už jen Fine Gael dosavadního premiéra Varadkara.

„Ve Fianna Fáil se objevují hlasy, že pokud budou pokračovat ve spolupráci s Varadkarovou stranou, může je to přivést do záhuby, protože se voliči budou stále víc přiklánět k alternativě v podobě Sinn Féin. Proto nevylučují, že by mohli porušit slib daný před volbami a případně zvážit koalici se Sinn Féin,“ říká Kruliš, podle kterého by bylo otázkou, jak moc radikální požadavky by krajní levice vznášela.

Už teď ale Sinn Féin dává najevo, že její vstup do koalice by byl podmíněn tím, že se do roku 2025 uspořádá referendum o sjednocení Irska se Severním Irskem. Takový požadavek se samozřejmě nelíbí Velké Británii, obavy by ale mohl vyvolat i v dalších evropských zemích, kde leží regiony se separatistickými tendencemi, jako je případ španělského Katalánska.

Jak ale upozorňuje Kruliš, vzhledem k 37 madátům nebude mít Sinn Féin během případných koaličních rozhovorů pozici nejsilnější strany.

„Sinn Féin dokázala oslovit část společnosti a stát se alternativou k systému, kdy se u moci střídaly dvě strany, a v poslední době dokonce jedna vládla s podporou té druhé. Volby tedy lze vnímat jako průlom v dosavadním systému dvou centristických politických stran, ale neznamená to, že se nyní Irsko zahalí do barev sjednocování ostrova a výhradně levicových postojů,“ uzavírá odborník.