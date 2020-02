Irsko volí v předčasných volbách. Vládní Fine Gael ztrácí na další konzervativce i levicovou Sinn Fein

Irové vybírají v předčasných volbách nové poslance. Na vítězství pomýšlejí hned tři politické strany. Liberálně-konzervativní Fine Gael současného premiéra Lea Varadkara ale v posledních průzkumech spíš ztrácí na své rivaly – jinou liberálně konzervativní stranu Fianna Fáil a levicovou Sinn Fein, tedy někdejší politické křídlo Irské republikánské armády. Dublin 11:49 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leo Varadkar ze strany Fine Gael je nejmladším irským premiérem. | Foto: Clodagh Kilcoynová | Zdroj: Reuters

Leo Varadkar se stal nejmladším irským premiérem před třemi lety, jeho strana ale vládne už devět let. Varadkar kladl velký důraz na největší úspěch, kterého se mu podařilo dosáhnout: Prosadil irské priority do brexitové dohody a vyhnul se vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, kvůli které by hrozilo obnovení severoirského konfliktu.

Podle posledního předvolebního průzkumu agentury Ipsos to ale Varadkarovi příliš nevychází. Jeho Fine Gael měla podporu 20 procent dotázaných, Fianna Fáil 23 a Sinn Fein 25.

Varadkar se ale soustředil taky na ekonomiku, která roste nejrychleji v Evropské unii. „Vnímáme, co chce veřejnost vyjádřit. Chce pocítit sílu ekonomiky ve svých kapsách, a proto chystáme daňové úlevy pro středně příjmové skupiny a dostupnější péči o dítě pro všechny. A taky chce, abychom se v příštích třech letech soustředili na zdravotnictví a bydlení se stejnou vervou, jako jsme se soustředili na brexit v minulých třech letech,“ uvedl politik.

Varadkar taky zdůrazňoval chyby svých rivalů. Fianna Fáil je prý zodpovědná za rozvrat Irska. Právě tato strana totiž vládla v době ekonomické krize z let 2008 až 2009, která Irsko velmi zasáhla. Hlas pro Sinn Fein je zase podle Varadkara nejen hrozbou pro ekonomiku, ale i pro demokratické instituce.

‚Volání po změně‘

Strana Sinn Fein má v posledních průzkumech vůbec nejvyšší podporu. Ve specifickém irském volebním systému ji ale omezuje nízký počet kandidátů, který do voleb postavila. Vzhledem k tomu je málo pravděpodobné, aby Sinn Fein měla nejvíc mandátů v novém parlamentu. Strana vyslala do volebního boje málo lidí i proto, že svůj úspěch moc nečekala – ještě v loňských komunálních volbách ji podpořilo jen asi 9,5 procenta voličů.

Sinn Fein těží z nespokojenosti voličů z obou hlavních stran. „Slyšeli jsme velmi silné volání po změně, nedá se to přeslechnout. Lidé vědí, že Micheál Martin a jeho Fianna Fáil ta změna nejsou. Lidé vědí, že poslední vláda Fine Gael byla naprosto mimo realitu a lidé proto chtějí novou vládu. A doufám, že Sinn Fein bude její součástí,“ prohlásila předsedkyně Sinn Fein Mary Lou McDonaldová.

Právě McDonaldové strana částečně vděčí za nárůst popularity. Na rozdíl od dlouholetého vůdce Sinn Fein a hrdiny irských republikánů Gerryho Adamse se zaměřila hlavně na ekonomická témata a ne pouze na sjednocení Irska. Zbavila se taky velké části svého euroskepticismu. Důležitým tématem jsou hlavně vysoké nájmy, v Dublinu teď totiž byty stojí víc, než v Tokiu nebo Sydney. I proto se teď Sinn Fein těší hlavně důvěře mladších voličů.

Sinn Fein nemá tak vysoké šance na sestavení vlastní vlády, jako Fine Gael, i tak Fianna Fáil ale spolupráci s ní vyloučily. Lídr Fianna Fáil Michael Martin prohlásil, že se Sinn Fein pořád dost neočistila od své krvavé minulosti a nikdy by tak nemohl důvěřovat jejím poslancům. „Jediná strana, která je realistickou alternativou k současné vládě, je Fianna Fáil. Máme na to, abychom se zaměřili na klíčová témata, jako je bydlení, zdravotnictví, péče o děti, kriminalita, klimatické změny a na to, abychom dali příležitost ke vzdělání všem,“ řekl. Fianna Fáil už ale zároveň nechce uzavřít dohodu o toleranci vlády Varadkarovy Fine Gael, jako tomu bylo v tomto volebním období.