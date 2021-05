Irsko kvůli kyberútoku vypnulo zdravotnické informační systémy. Očkování proti covidu pokračuje

Šéf irské zdravotní služby Paul Reid řekl, že kroky byly přijaty jako preventivní opatření s cílem ochránit co největší množství informací.

V Dublinu v pátek jedna porodnice zrušila všechna ambulantní ošetření. To se ale netýká žen těhotných 36 týdnů a více nebo žen vyžadujících naléhavou péči.

„Je to velmi sofistikovaný útok, není to jen běžný útok. Má dopad na všechny naše národní a lokální systémy, které by byly zapojeny do všech našich služeb,“ řekl Reid veřejnoprávní televizi RTÉ.

„Očkovací program naštěstí pokračuje, je to oddělený systém,“ vysvětlil Reid. Útok podle něj postihl převážně informace uložené na centrálních serverech, a ne nemocniční zařízení.

Vyděračský program, který si uživatel nechtěně stáhne například kliknutím na zdánlivě neškodný link v e-mailu, zablokuje přístup k systému a za odblokování požaduje výkupné. Takový útok se tedy liší od krádeží dat a informací a jiných hackerských útoků.