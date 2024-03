Irský premiér Varadkar oznámil rezignaci. Nepodařilo se mu v referendu obhájit ústavní změny

Irský premiér Leo Varadkar ve středu potvrdil zprávy místních médií a oznámil svoji rezignaci. S okamžitou platností končí jako předseda vládní strany Fine Gael, z křesla taoiseacha, šéfa irské vlády, podle svých slov odejde hned, jak bude jeho nástupce připravený ujmout se úřadu. Varadkarova rezignace podle agentury Reuters nemusí pro Irsko automaticky znamenat nové volby, nahradit by jej mohl jiný zástupce Fine Gael. Dublin 14:25 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící irský premiér Leo Varadkar | Foto: Clodagh Kilcoynová | Zdroj: Reuters

„Měl jsem tu čest sloužit jako veřejný činitel po 20 let, z toho 13 jako člen kabinetu, sedm jako předseda strany a většinu z toho jako taoiseach. Byla to nejvíce naplňující léta mého života,“ pronesl na středeční, narychlo svolané tiskové konferenci Varadkar.

Irové odmítli změny ústavy ohledně postavení žen a rodiny. Proti bylo téměř 70 procent hlasujících Číst článek

Veřejnost se o tom, že premiér pravděpodobně odstoupí, dozvěděla ráno, když se náhle sešla irská vláda, píše server Irish Independent. Varadkarův kabinet se setkal poprvé od 8. března, kdy Irové v referendu jasně odmítli vládou navrhované změny ústavy.

V referendu hlasovali o vypuštění formulací o ženách v domácnosti a rodině tvořené výhradně sezdanými páry. Odmítavý postoj většiny katolické společnosti hodnotila irská média jako velkou porážku pro Varadkarovu vládu.

„Vláda výsledek akceptuje a bude ho plně respektovat. Jako předseda vlády a jménem vlády přijímám za výsledek odpovědnost. Bylo naší povinností přesvědčit většinu lidí, aby hlasovali pro, a to se nám zjevně nepodařilo,“ řekl tehdy premiér.

Ve středu uvedl, že ke schopnosti vést patří i schopnost rozpoznat, když nastane čas předat žezlo někomu dalšímu a mít odvahu to udělat. „A ten čas nastal nyní,“ řekl premiér. Před novináři vyzdvihl, že jeho vláda učinila zdravotní péči v Irsku dostupnější, snížila finanční zátěž, kterou na rodiče uvalí péče o dítě, po odchodu Británie z Evropské unie zamezila vytvoření pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem, Irsko zmodernizovala a udělala zemi otevřenější vůči menšinám.

Varadkar zůstane na postu šéfa vlády do poloviny dubna, na kdy je naplánovaný výroční sjezd Fine Gael. Do té doby by už mělo být jasné, kdo se stane novým premiérem či premiérkou, uvádí server Politico. Parlamentní volby v Irsku budou nejpozději v únoru příštího roku, mohly by se však konat dříve vzhledem k tomu, že hlavní opoziční strana Sinn Féin si udržuje vedení v průzkumech veřejného mínění.

Varadkar na středeční tiskové konferenci řekl, že věří, že jeho strana bude mít s novým šéfem a premiérem větší šanci ve volbách uspět.