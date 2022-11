Na ostrově Ischia se stále pohřešuje 11 lidí, pátrání po obětech sesuvu půdy komplikuje bouřka a déšť

Na italském ostrově Ischia záchranné složky po celonočním nasazení pokračují v pátrání po možných obětech sobotního půdního sesuvu, uvedla agentura DPA s odvoláním na místní média. Podle úřadů je stále pohřešováno jedenáct lidí, včetně několika dětí. Nejméně jedna žena v sesuvu zahynula. Neapol 12:30 27. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranné akce na Ischii pokračují | Foto: Ciro de Luca | Zdroj: Reuters

Záchranné práce hasičů, policie a civilní ochrany komplikují pokračující bouře a déšť. Evakuováno bylo podle italských médií přes 160 osob. Neapolská prefektura v sobotu pozdě večer uvedla, že 13 lidí utrpělo zranění, poničených domů je podle webu deníku La Stampa 15.

Mezi pohřešovanými jsou podle serveru listu Corriere della Sera dvě rodiny se dvěma dětmi (celkem sedm lidí), dvojice Bulharek, 93letá žena, jejíž dům je obklopen nejméně třemi metry bahna, a místní námořník, jehož snoubenka byla první potvrzená oběť. Tou byla jedenatřicetiletá Eleonora Sirabellaová.

Na sobotní dopoledne bylo svolané zasedání italské vlády, která by měla v regionu vyhlásit výjimečný stav. Nutné je to mimo jiné proto, aby mohly být rychle uvolněny finanční prostředky. Pro začátek to budou dva miliony eur (49 milionů korun).