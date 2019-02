Svědectví z poslední bašty Islámského státu: Vůdce teroristů jsem viděl na vlastní oči, čelil vzpouře

Vůdce Islámského státu abú Bakr Bagdádí měl před několika měsíci čelit vzpouře vlastních bojovníků. Serveru The Guardian to řekl jeden z údajných svědků vzpoury. Bagdádí se přitom ještě před několika týdny měl ukrývat v Baghúzu – poslední baště islamistů, o kterou nyní zuří boje. Doporučujeme Baghúz/Damašek-, 6:41 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vůdce Islámského státu abú Bakr Bagdádí byl v minulosti už několikrát prohlášen za mrtvého. Jeho osud ale zůstává neznámý. Loni v srpnu zveřejnil poselství bojovníkům a to, že může být stále naživu, naznačuje i nové svědectví, které zveřejnil server The Guardian.

„Viděl jsem ho na vlastní oči,“ řekl serveru 53letý Džama Hamdi Hamdan. Muži se podařilo z oblasti ovládané teroristickou organizací utéct. Bagdádí podle něj v září čelil pokusu o vzpouru ze strany zahraničních bojovníků IS. „Byl v Al-Kišmě a Cháridžové (jedna z islámských sekt, pozn. red.) se ho pokusili zajmout,“ popsal svědek. „Boje byly zuřivé, měli tunely mezi domy. Většinou šlo o Tunisany, mnoho lidí zahynulo.“

‚Jezdil červeným autem‘

Pokus o vzpouru proti vůdci islamistů potvrdil i jeden z velitelů arabsko-kurdské koalice vystupující pod krycím jménem Adnan Afríni. „Byl to opravdu drsný střet, poražené potom vyhnali,“ citoval velitele The Guardian.

„Začalo to v polovině září a jednalo se o opravdu vážný pokus ho zabít nebo zajmout. Nemyslíme si, že je ještě ve městě,“ dodal.

Členové arabsko-kurdské koalice nedaleko Baghúzu | Zdroj: Reuters

Podle Hamdana byli Bagdádí a jeho ochranná stráž v oblasti téměř šest měsíců, později se přesunuli do Baghúzu, odkud začátkem ledna utekli do pouště.

„Pokoušel se nebýt nápadný a příliš necestoval přes město. Ale všichni jsme věděli, kde byl. Jezdil starým červeným autem,“ popsal svědek.

Boje o Baghúz

Právě na Baghúz se nyní upírají zraky celého světa – kurdsko-arabské jednotky (SDF) podporované mezinárodní koalicí tam svádí boj s přibližně čtyřmi stovkami bojovníků IS a utahují smyčku kolem posledních zbytků území, které skupina ovládá.

Na oblast téměř neustále dopadají bomby, které za sebou nechávají neprostupná oblaka dýmu. „Jsou velmi odhodlaní a nehodlají odejít,“ vzkázal k situaci kurdský velitel Aram Kochar ze základny vzdálené asi 700 metrů od nejbližší pozice Islámského státu. „Včera jsme získali dvě budovy a ještě v noci si je vzali zpátky.“

Předpokládá se přitom, že islamisté drží několik zahraničních rukojmí ukrytých v jeskyních nedaleko Baghúzu a že je chtějí využít k vydírání. Má mezi nimi být i britský novinář John Cantlie.

V sobotu večer SDF zahájila poslední fázi operace s cílem převzít moc nad Baghúzem – krok jim umožní vyhnat IS z celého syrského území, kterého se před lety zmocnil. Na vrcholu svých sil se přitom IS rozkládal až do blízkosti hranic s Irákem a kontroloval území od východního Aleppa po Mosul – jde o oblast, kterou lze dle rozlohy přirovnat k Walesu.

Přechod ke gerile

S přibývajícími porážkami se nyní podle The Guardianu islamisté navrací ke způsobům svých předchůdců – malých povstaleckých skupin, které terorizovaly zejména irácká města. V pátek v noci se například při gerilové akci několik bojovníků na motorkách pokusilo zasáhnout americkou vojenskou základnu nedaleko Umaru, 60 kilometrů od bojové linie.

Civilisté pochodující přes odlehlé pole nedaleko Baghúzu | Foto: ANHA/ReutersTV via | Zdroj: Reuters

Podle velitele Afríniho znají islamisté principy gerilové války velmi dobře a bojovat s nimi na tomto levelu bude znamenat velkou výzvu. „To bude vyžadovat zpravodajsky propracovanou válku na lokální úrovni,“ řekl. „Nebude to jednoduché.“

Z Baghúzu, který se změnil v minové pole, se nyní dostávají poslední skupiny civilistů. V ulicích se mísí trosky budov se zbytky rozbombardovaných tankerů. Cesty, po kterých do relativního bezpečí míří skupinky lidí, lemují opuštěné motorky, cáry rozervaného oblečení i obrněná vozidla připravená k boji. Jak dlouho boje potrvají, si zatím dovolí odhadovat jen málokdo.

„Bude to trvat týden,“ myslí si kurdský velitel Kochar. „Možná déle.“

Z Baghúzu odváží civilisty nákladní vozy i autobusy | Foto: Rodi Said | Zdroj: Reuters