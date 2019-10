Za žádných okolností nejsou dovoleny, prohlásil saúdskoarabský duchovní o plyšových hračkách

Mít v domě plyšové dětské hračky v podobě zvířat nebo lidí je v rozporu s islámem. V televizním rozhovoru, o němž informoval server The New Arab, to řekl náboženský poradce saúdskoarabského královského dvora šajch Abdalláh Mánia. Rijád 10:39 9. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Korán neschvaluje nic, co by mohlo být použito jako předmět zbožnění. Ilustrační foto. | Foto: webandi | Zdroj: Pixabay License

Dostal otázku, zda může přítomnost vycpaných dětských hraček v domácnosti ovlivnit kvalitu modliteb. „Máme znát pravidlo, jež se týká vycpaných hraček v podobě zvířat nebo jiných živých bytostí. Nejsou dovoleny za žádných okolností. Je to zakázáno,“ řekl šajch.

Islám nedovoluje uctívat jakékoli idoly, což mnozí znalci interpretují jako zákaz používat obrazy nebo objekty, které zobrazují živoucí bytosti, píše The New Arab.

Dodává, že korán neodsuzuje umělecká nebo dekorativní díla, avšak neschvaluje nic, co by mohlo být použito jako předmět zbožnění. Podle koránu to člověka odvádí od myšlenky boží jedinečnosti.

Šajch Mánia má v Saúdské Arábii velký vliv v interpretaci práva, které je založena na islámském zákonu a koránu.

V minulosti za harám, tedy za zakázané, označil i barevné kontaktní čočky. „Jestliže se oční čočky nosí z kosmetických důvodů, je to nepochybně křivení božího díla,“ prohlásil v jedné diskusi v březnu.