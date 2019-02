Ohrozil neutralitu. Soud uložil pokutu Švýcarovi, který v Sýrii bojoval proti Islámskénu státu

Pokutu 500 švýcarských franků (11 300 korun) uložil v pátek soud bývalému vojákovi švýcarské armády Johanovi Cosarovi, kterého uznal vinným z účasti v bojích v Sýrii. Na rozdíl od některých svých spoluobčanů se ale Švýcar Cosar nepřipojil na Blízkém východě k teroristické organizaci Islámský stát (IS), ale bojoval na straně místních křesťanů proti ní, informovala agentura Reuters. Bern 19:36 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít švýcarská armáda (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Vojenský soud v jihošvýcarské Bellinzoně shledal bývalého poddůstojníka vinným z oslabení švýcarské obranyschopnosti a ohrožení švýcarské neutrality. Zprostil ho nicméně obvinění z rekrutování bojovníků pro cizí armádu. Cosar po celou dobu procesu obžalobu odmítal a tvrdil, že by za boj proti radikálům z IS měl dostat spíše medaili než trest.

Až do konce. Poslední bitva proti Islámskému státu na vlastní kůži Číst článek

Švýcarovi hrozily až tři roky vězení. Soud mu nakonec uložil pokutu 500 švýcarských franků a dalších 4500 franků bude muset zaplatit v případě, že v příštích třech letech poruší zákon.

Cosar se narodil a vyrůstal ve Švýcarsku, má švýcarské občanství, jeho předci ale byli syrští křesťané. Do Sýrie odjel již v roce 2011. Když byl svědkem útoků IS na křesťany na severu země, rozhodl se je bránit. Pomohl založit bojový oddíl, využil svou armádní zkušenost a v době nejtěžších bojů velel 500 mužům. Po návratu do Švýcarska v roce 2015 byl zatčen.

Švýcarský voják se může zúčastnit bojů v zahraničí pouze v případě, že dostane povolení přímo od švýcarské vlády.