Arabsko-kurdské milice předaly Iráku 150 bojovníků Islámského státu. Jde o dosud největší repatriaci

Arabsko-kurdské milice, které na východě Sýrie válčí se samozvaným Islámským státem, předaly Iráku více než 150 iráckých bojovníků této teroristické organizace. Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že byli převezeni v přísně střeženém konvoji deseti nákladních aut na dvě vojenské základny v irácké provincii Anbár. Agentura AP napsala, že jde o zatím největší repatriaci zajatých bojovníků Islámského státu. Bagdád 22:47 21. února 2019

Vojáci kurdsko-arabských milic SDF poblíž města Baghúz | Foto: Rodi Said | Zdroj: Reuters

Arabsko-kurdské milice (SDF), které podporují Spojené státy, se v těchto dnech snaží dobýt poslední enklávu v rukou IS ve východní Sýrii. Ve středu začala evakuace civilistů z obce Baghúz ležící u iráckých hranic.

Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí tento měsíc oznámil, že jeho země si vezme zpět všechny irácké příslušníky organizace Islámský stát i tisíce jejich rodinných příslušníků. Podle nejmenovaných zdrojů, na které se odvolává Reuters, má být Iráku v několika skupinách předáno přes 500 bojovníků Islámského státu (IS).

Irácký bezpečnostní představitel, kterého citovala agentura AP, sdělil, že ve věznicích a táborech SDF v Sýrii je až 20 tisíc Iráčanů podezíraných z členství v IS a také jejich rodinných příslušníků. Podle irácké tajné služby do této skupiny patří 500 iráckých bojovníků IS, z nichž část byla do Iráku nyní odvezena.

Uvěznění civilisté

Boj proti zbytku oddílů IS se soustřeďuje na vesnici Baghúz. Ve středu tam začala evakuace civilistů a nákladní vozy se vrátily, aby odvezly další. Není jasné, kolik bojovníků a civilistů v Baghúzu zbývá. Ve čtvrtek podle AP z vesnice žádní další civilisté neodešli, ačkoli na ně čekaly vozy.

„Mysleli jsme si, že ve čtvrtek odejdou další civilisté, a poslali jsme pro ně 50 nákladních aut. Nevíme, proč nevycházejí,“ sdělil AP jeden z velitelů SDF.

Takzvaný Islámský stát od roku 2014 postupoval Sýrií a Irákem a na části území těchto zemí vyhlásil chalífát. V Iráku byl poražen v roce 2017, v Sýrii se jeho konec blíží. Skupina ale podle odborníků může dál fungovat v podobě buněk, které budou schopny podnikat jednotlivé útoky.