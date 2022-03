Teroristé z Islámského státu potvrdili smrt svého vůdce. Zemřel v únoru při operaci americké armády

Teroristická skupina Islámský stát (IS) ve čtvrtek potvrdila úmrtí svého lídra abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího, o kterém letos na začátku února informoval americký prezident Joe Biden. Napsala o tom agentura AFP s odvoláním na zvukovou nahrávku zveřejněnou IS. Damašek 19:26 10. 3. 2022 (Aktualizováno: 19:47 10. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoupenec Islámského státu na snímku z iráckého města Rakka v roce 2014 | Zdroj: Reuters

Skupina zároveň oznámila jméno nástupce zabitého vůdce, v čele IS nově stane abú Hasan Hášimí Kurajší. Podle mluvčího IS si jej jako následníka vybral předchozí vůdce skupiny. Agentura AP v této souvislosti píše, že jde o pseudonym a muži zřejmě nebyli příbuzní. Jméno Kurajší je totiž odvozeno od kmene Kurajšovců, ke kterému patřil muslimský prorok Mohamed. IS tvrdí, že jeho lídři jsou potomky téhož kmene, jméno Kurajší používají jako pseudonym.

Předchozí vůdce IS zahynul při operaci speciálních jednotek USA v severozápadní Sýrii v noci ze 2. na 3. února. Akce se uskutečnila na přímý rozkaz Bidena, podle kterého Kurajší odpálil během operace bombu, čímž zabil sebe a členy své rodiny.

Americká armáda později uvedla, že si není jistá tím, zda bombu, která explodovala ve vyšším patře domu, aktivoval sám Kurajší. Jisté ale je, že ji odpálil někdo v domě v patře, kde vůdce IS žil s rodinou.

Při operaci podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) zahynulo 13 lidí. Není jasné, kolik členů Kurajšího rodiny mezi nimi bylo.

Identitu zabitého vůdce IS podle tehdejšího prohlášení Pentagonu potvrdila kontrola otisků prstů a DNA. Pětačtyřicetiletý Kurajší vedl IS od roku 2019, kdy byl zabit při podobné americké operaci jeho předchůdce abú Bakr Bagdádí.

Takzvaný Islámský stát od roku 2014 obsazoval sever Iráku a Sýrie. V Iráku byl definitivně poražen v prosinci 2017, v Sýrii utrpěl konečnou porážku v březnu 2019.