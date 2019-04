Němka z Islámského státu měla nechat utýrat za pomočení matrace pětiletou dívku. Hrozí jí za to doživotí

U soudu v Mnichově probíhá proces s Němkou obžalovanou z toho, že jako členka teroristické organizace Islámský stát nechala v Iráku zemřít žízní pětiletou jezídskou dívku, kterou zneužívala se svým manželem jako otrokyni. Sedmadvacetiletá Jennifer W. je podle agentury AP obžalovaná z vraždy, válečného zločinu a členství v teroristické organizaci. Hrozí jí až doživotní vězení. Berlín 12:10 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sedmadvacetiletá Jennifer W. před německým soudem | Foto: Peter Kneffel | Zdroj: ČTK/AP

Společně s iráckým manželem si jezídskou dívku koupila jako otrokyni v roce 2015. Muž dívku spoutal a nechal ji trpět bez pití na slunci, když ji chtěl potrestat za pomočení matrace. Obžalovaná žena údajně neučinila nic pro to, aby dívčině smrti zabránila.

Tato žena původem z Dolního Saska se k bodům obžaloby nechtěla vyjadřovat. Není vyloučené, že bude rozšířena ještě o zločin proti lidskosti. Jennifer W. při úterním soudním stání až na jedno slovo nepromluvila, podle agentury DPA odpověděla jedině „ne“ na otázku soudce, zda se vyučila nějakému povolání.

Němečtí žalobci tvrdí, že žena byla členkou „mravnostní policie“ Islámského státu a v iráckých městech Mosul a Falúdža chodila na hlídky, během kterých zastrašovala ženy, které nedodržovaly pravidla ohledně oblečení a chování stanovená vedením Islámského státu.

Podle obžaloby měla kalašnikov, pistoli a vestu s výbušninami. Z Německa odletěla v roce 2014, aby se připojila k bojovníkům Islámského státu. O rok dříve tato někdejší protestantka konvertovala k islámu.

Manželka Clooneyho

Matka malé jezídské dívky, která se během nadvlády Islámského státu v Iráku rovněž dostala do otroctví u Jennifer W. a jejího iráckého manžela, vystupuje v případu jako spolužalobkyně. Chce před soudem vypovídat, jak s ní a její dcerkou tento pár zacházel. Mezi její právníky patří manželka slavného herce George Clooneyho Amal Clooneyová. Ta se v úterý podle AP u soudu neobjevila a jednání bylo po přečtení obžaloby přerušeno do 29. dubna.

Jennifer W. byla v roce 2016 vzata do vazby, když přijela na německou ambasádu do Ankary, aby si obnovila německé doklady. Pak byla deportována do Německa.

Dosavadní žaloba se zatím opírá jen o její výpovědi. O tom, čeho se v Iráku dopustila, vyprávěla jistému vyšetřovateli, který vystupoval pod skrytou identitou a její výpovědi nahrál v autě, jímž chtěla znovu vycestovat z Německa a vydat se do Iráku. V Bavorsku byla ale loni zatčena.

Podle jezídské organizace Yazda je mnichovský proces prvním kvůli činům spáchaným členy Islámského státu na jezídech. Jezídská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny za mír Nadja Muradová ho označila za velký moment pro všechny jezídy, kteří krutovládu Islámského státu přežili.

„Každý přeživší, se kterým jsem mluvila, čeká na jednu a tu samou věc: že pachatelé zločinů na jezídech, zejména na ženách a dětech, budou pronásledováni a postaveni před soud,“ uvedla Muradová podle agentury DPA.

I obžalovaná má malou dcerku. Obhájce Jennifer W. uvedl, že dívce se vede dobře. Žije u babičky. Podle listu Süddeutsche Zeitung je irácký manžel Jennifer W. zřejmě stále naživu, přebývá prý v turecko-iráckém pohraničí.