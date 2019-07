Soud v Německu poslal manželku bojovníka Islámského státu na pět let do vězení

Odsouzená žila od konce roku 2013 do srpna 2017 v Sýrii a v Iráku. Podle spolkového státního zastupitelství nedlouho po příjezdu do Sýrie se provdala za jednoho z bojovníků takzvaného Islámského státu, kterého do té doby neznala. Spolu s ním pak žila a vedla jeho domácnost.

Sabine S. na několika internetových blozích podle obžaloby vychvalovala život s organizací Islámský stát. Cílem bylo nalákat co nejvíce lidí, aby přijeli do krizových oblastí. Její manžel byl později zabit v bojích.

Během soudního řízení ve Stuttgartu se žena teroristické organizace zřekla, uvedla DPA.