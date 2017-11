Islámský stát přišel o 95 % území, oznámili Američané. Osvobozených je 7 a půl milionu lidí

V jeho prohlášení se uvádí, že díky porážce IS bylo osvobozeno 7,5 milionu lidí, kteří žili pod správou této organizace na severu Iráku a Sýrie. Podle McGurka „se téměř zastavil“ přísun posil IS z ciziny do Sýrie a na hranicích je prý zadržováno stále více bojovníků.

McGurk tvrdí, že na seznamu Interpolu je 43 000 jmen lidí spojovaných s bojem IS a že tento seznam umožňuje zadržet prchající členy IS při rutinních silničních kontrolách nebo na mezinárodních hranicích.

Stav pokladny IS je podle amerického vyslance na tom nejhůř od začátku jeho bojů. McGurk řekl, že IS je pod tlakem nejenom na bojišti, ale také v kybernetickém prostoru, kde se spojenci zaměřují na jeho propagandistické materiály.

IS při svém tažení v roce 2014 obsadil skoro polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Z mešity v Mosulu pak vyhlásil jeho vůdce na tomto území chalífát. Teď jsou zbytky jeho oddílů ještě na irácko-syrské hranici a v části syrské provincie Dajr az-Zaur.