Akci na osvobození rukojmích v Sýrii nepřežili dva chlapci, při útěku je zastřelili členové IS

Při osvobozování rukojmích Islámského státu (IS) v Sýrii radikálové zabili dvě děti. S odvoláním na otce jednoho z mrtvých chlapců o tom informovala agentura AP. Syrské sdělovací prostředky ve čtvrtek oznámily, že armáda osvobodila z rukou IS 19 rukojmí, kteří padli do zajetí v jižní provincii Suvajdá v létě. Damašek 16:17 9. listopadu 2018

Mezi osvobozenými byly hlavně ženy a děti. Našaat abú Ammár v pátek řekl, že do zajetí padla i jeho manželka, dva synové a dcera. Osmiletého syna a jeho o pět let staršího bratrance ale členové IS zastřelili. Abú Ammár řekl, že manželka je velmi zesláblá, protože IS rukojmí živil jenom tak, aby je udržel při životě.

Místní syrská televize v pátek potvrdila, že do svých domovů se vrátilo jenom 17 z 19 osvobozených lidí. Dva chlapci se prý pokusili při osvobozovací akci uprchnout z kamionu, kde byla skupina držena, a členové IS je zastřelili.

V bojích v Suvajdě radikálové v červenci zabili přes 200 lidí a 30 osob vzali do zajetí. Šlo o jeden z největších masakrů syrské války. Jedna zajatá žena od té doby zemřela, další ženu a devatenáctiletého mladíka extremisté zabili.

Šest zajatců radikálové vyměnili v říjnu v rámci dohody s vládou. Podle agentury AP měl být podobně vyměněn i zbytek rukojmí, ale vyjednávání bylo neúspěšné. Armáda se proto rozhodla skupinu osvobodit.

Provincie Suvajdá je obydlena převážně drúzy, kteří jsou podobně jako alávité prezidenta Bašára Asada náboženskou sektou. Tvoří asi pět procent z celkem 23 milionů Syřanů a žijí i v sousedním Libanonu a v Izraeli.

Příslušníci IS byli v Iráku poraženi loni a v Sýrii působí jeho zbývající oddíly hlavně na severu a východě. Podle listu The Washington Post se nyní skupina zaměřuje na syrské menšiny a stává se pro ně hrozbou.