Islámský stát se přihlásil k útoku na Manhattanu

New York / Káhira 6:03 3. listopadu 2017

Skica atentátníka Saipova od soudu, kam přijel na kolečkovém křeslu s pouty na rukou i nohou. | Foto: Jane Rosenberg | Zdroj: Reuters

„Útočník je jedním z vojáků chalífátu,“ uvedla organizace ve svých novinách Al Naba. Americký server The New York Times ale připomíná, že na organizaci, která zodpovědnost oznamovala do 24 hodin, je toto prohlášení necharakteristické.

Server také připomíná, že zpráva nebyla vydána oficiální tiskovou agenturou takzvaného Islámského státu Amaq News Agency.

Uzbecký přistěhovalec Sayfullo Saipov v úterý na newyorské stezce pro pěší a cyklisty zabil pronajatou dodávkou osm lidí a dalších více než deset osob zranil.

Saipov, který byl obžalován z terorismu, vyšetřovatelům sdělil, že postupoval podle návodu šířeného hnutím Islámský stát a že chtěl zabít co nejvíc lidí.