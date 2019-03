Co s evropskými islamisty? Británie odebrala občanství dalším dvěma nevěstám Islámského státu

Ceremoniál a vojenská přehlídka. Premiéři V4 si v Polsku připomínají 20 let od vstupu do NATO

V úterý to bude přesně 20 let, kdy do NATO vstoupily Česko, Polsko a Maďarsko. Slovensko je v alianci patnáct let. Na oslavu členství přijel český premiér Andrej Babiš z ANO i další premiéři.