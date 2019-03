Zajatý manžel Begumové chce, aby se s ním vrátila do Nizozemska. Sňatku s patnáctiletou dívkou nelituje

Manžel 19leté Shamimy Begumové, která před čtyřmi lety se svými dvěma kamarádkami utekla z domova v Londýně a přidala se k takzvanému Islámskému státu (IS), chce, aby se s ním jeho žena vrátila do Nizozemska. Nyní 27letý islamista Yago Riedijk z Arnhemu se připojil k IS již v roce 2014 a Begumovou si vzal za ženu, když jí bylo patnáct let, informovala zpravodajská stanice BBC. Damašek / Londýn 20:34 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britka Šamíma Begumová na snímku, který drží její sestra | Foto: Laura Lean | Zdroj: Reuters

Nizozemec Yago Riedijk, který odešel z Arnhemu do Sýrie již na podzim 2014, a následující rok si vzal za ženu tehdy 15letou Begumovou, nyní v rozhovoru s BBC uvedl, že se chce vrátit do Nizozemska i se svou ženou a jejich novorozeným synem.

Riedijk, který bojoval v řadách teroristické organizace IS, je nyní držen jako zajatec kurdskými jednotkami na severovýchodě Sýrie. Pokud by se do Nizozemska vrátil, hrozilo by mu šestileté vězení. Ačkoli je Riedijk na seznamu teroristů, Nizozemsko mu občanství neodebralo.

V rozhovoru s BBC Riedijk uvedl, že se po nějaké době u IS pokusil organizaci opustit, byl ale uvězněn v Rakce, mučen a jiní radikálové ho obvinili, že je nizozemským špiónem.

Riedijk a Begumová, kterým se narodily tři děti, z nichž dvě zemřely, žili v uplynulých letech v Baghúzu na irácké hranici, kde nyní bojují poslední členové IS. Před časem město opustili, Riedijk se vzdal kurdským silám a Begumová se uchýlila do uprchlického tábora. Z toho později podle britských médií utekla, neboť se po rozhovorech, které poskytla, stala údajně terčem nenávisti jiných manželek džihádistů.

V rozhovoru s britskou veřejnoprávní stanicí Riedijk rovněž řekl, že podle něj nebylo nic špatného na tom, že si vzal Begumovou, když jí bylo teprve patnáct, neboť to, že se chce vdát, byla její volba.

„Upřímně, když můj kamarád přišel a řekl, že je tu dívka, která se chce vdát, neměl jsem zájem kvůli jejímu věku, nabídku jsem ale nakonec přijal,“ řekl Riedijk. „Byla to její vlastní volba. Požádala, aby jí našli partnera,“ dodal.

Kauza Shamimy Begumové

Případ Shamimy Begumové vyvolal v posledních týdnech opět pozornost poté, co mladá žena, která tehdy žila v jednom ze syrských uprchlických táborů, poskytla rozhovor britskému listu The Times. V něm vyjádřila přání, že by chtěla zpět do Británie, odkud v roce 2015 do Sýrie odešla spolu se svými dvěma spolužačkami Amirou Abaseovou a Kadizou Sultanaovou.

Zveřejněný rozhovor vyvolal v Británii debatu o džihádistech a jejich právu na návrat do vlasti, která vedla k tomu, že úřady Begumové odebraly britské občanství. Londýn to učinil s odkazem na to, že má možnost získat občanství země, ze které pochází její matka, tedy Bangladéše.

Britské zákony neumožňují odebrat občanství někomu, kdo by poté zůstal bez státní příslušnosti. Bangladéš ovšem mezitím informoval, že Shamima Begumová není jeho občankou, a bangladéšské úřady ji tak do země nevpustí.