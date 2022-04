Americká porota uznala vinným z terorismu člena IS ze skupiny přezdívané The Beatles

Příslušníka teroristické organizace Islámský stát (IS), který patřil do čtyřčlenné skupiny nazývané The Beatles, ve čtvrtek porota v USA shledala vinným z terorismu. Třiatřicetiletý El Shafee Elsheikh se podle soudu provinil například únosem či spiknutím za účelem vraždy.

