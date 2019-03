I když přišel o území, boj proti Islámskému státu nekončí. Změnil se v běžnou teroristickou organizaci

S osvobozením posledního území v Sýrii boj proti takzvanému Islámskému státu nekončí, varují představitelé americké armády před přílišným optimismem. Jak napsal server The New York Times, organizace podle nich stihla přesunout aktivity, finance i bojovníky do zahraničí, část navíc zůstává v Sýrii a Iráku. Washington 18:45 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojovník mává vlajkou Islámského státu při přehlídce v Rakce (archivní foto) | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Baghúz byl osvobozen. Vojenského vítězství proti Daeši (arabská zkratka pro Islámský stát, pozn. red.) bylo dosaženo,“ informoval minulý pátek mluvčí arabsko-kurdské koalice SDF, která dobývala poslední území chalífátu, Mustafa Bálí. Oblast ale ještě není bezpečná, podle mluvčího probíhají „dočišťovací operace“.

I když přišla o své území, s teroristickou organizací ještě není konec. „To, co vidíme, není kapitulace Islámského státu jako organizace, ale fakticky vypočítavý způsob, jak zajistit bezpečí svých rodin a udržet si schopnost dál operovat,“ řekl zákonodárcům generál Joseph L. Votel, který stojí v čele amerického velitelství CENTCOM.

Islámský stát se totiž ještě před svým pádem podle The New York Times transformoval do tradiční teroristické organizace – utajené sítě buněk, které provádí „partyzánské“ (gerilové) a bombové útoky a cílené atentáty.

Ke své činnosti by bývalí bojovníci chalífátu měli mít dostatek finančních prostředků. Podle únorové zprávy OSN uschoval Islámský stát 50 až 300 milionů dolarů (až 6,8 miliardy korun) v hotovosti v Sýrii a Iráku, případně je propašoval nebo převedl do okolních států.

Islámský stát rovněž investoval do řady podniků, například chovu ryb, obchodu s automobily nebo pěstování konopí, jak upozorňuje Colin P. Clark z výzkumné organizace Soufan Center.

Afghánistán, Filipíny, západní Afrika

Ačkoliv už islamisté neovládají žádné území, podle již zmíněné zprávy OSN a Jamese F. Jeffreyho, amerického zvláštního vyslance pro Sýrii, se stále na území Sýrie a Iráku nachází 15 až 20 tisíc ozbrojených bojovníků Daeš.

Další se přesunuli na území, kde měl Islámský stát buňky již dříve. Až 2500 z bojovníků se má nacházet na území takzvaného Chorásánu v Afghánistánu, kde proti nim nebojuje jen americká armáda se svými spojenci, ale i tamní radikální hnutí Tálibán. Ten bojovníky bývalého chalífátu na svém území dlouhodobě nechce. Loni v červenci zabil Tálibán na 200 členů Daeš, další zajal a předal je afghánské centrální vládě.

Již delší dobu příznivci takzvaného Islámského státu operují i v Libyi, která je od pádu režimu Muammara Kaddáfího nestabilní a rozdělená. Mimo území Afriky pak mají bojovníci věrní Islámskému státu silnou pozici na jihu Filipín.

Nově se členové Islámského státu přesunuli do západní Afriky. Na území Sahelu (tedy Mauretánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, Súdánu a Etiopie) se kvůli tomu zvýšil počet teroristických útoků. Podporují rovněž místní povstalce, kteří v současnosti útočí na severní Burkinu Faso a tlačí se na jih podél hranice s Nigerem směrem k oblastem dříve nedotčených extremisty, včetně Pobřeží slonoviny, Beninu, Toga a Ghany.

V Mali působí mise Evropské unie, které se účastní také čeští vojáci. Ti mají - stejně jako Američané - za úkol pouze pomáhat s výcvikem vládních jednotek, bojových operací či zásahů proti teroristům se neúčastní.