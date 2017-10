Islámský stát ztratil kontrolu nad Rakkou. Město dobyly kurdské milice

Arabsko-kurdské milice SDF dobyly z rukou bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) město Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii. S odkazem na úterní sdělení exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) to uvedly agentury AFP a Reuters.

