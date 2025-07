Island jedná o obraném partnerství s EU. ‚Tématem jsou hybridní hrozby a kyberútoky,‘ říká expert Bříza

Island zahájí jednání o bezpečnostním a obranném partnerství s EU. Uvedla to ve čtvrtek islandská premiérka na tiskové konferenci s předsedkyní Evropské komise v Keflavíku. „Island je strategicky důležitým nejen díky mořským trasám, ale také díky systémům včasné výstrahy proti letícím balistickým raketám,“ vysvětluje pro Radiožurnál v pořadu Co se děje se světem bezpečnostní analytik a expert na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza Co se děje se světem Praha 16:18 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rámci mise NATO zajišťují české gripeny ochranu vzdušného prostoru a bezpečnost v severním Atlantiku (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Připomeňme, že Island je jednou ze zakládajících zemí Severoatlantické aliance, je tedy členem od roku 1949. Jako jediná země nemá vlastní armádu, ale má bilaterální smlouvu se Spojenými státy americkými. Jaká může být forma bezpečnostního partnerství s EU?

Máte pravdu, všechno, co jste řekl, je potřeba dvakrát podtrhnout. K tomu snad ještě doplním, že Spojené státy měly přes 60 let, tuším 65 let, svoji vlastní aktivní základnu v Keflavíku. Dnes je obrana Islandu zajištěna rotujícími členskými státy.

Ostatně i Česká republika, to je zajímavost pro české posluchače, se na tom podílí v rámci tzv. Air Policing, to znamená, přesouvá tam svoje vzdušné síly, gripeny, které potom patrolují nad islandským vzdušným prostorem. Vedle Pobaltí je to právě Island, kde ČR aktivně participuje na obraně tohoto členského státu NATO.

Co se týče spolupráce s EU v této bezpečnostní oblasti, tak se jedná především o dvě základní témata. Prvním jsou hybridní hrozby a kyberútoky. To je věc, kterou právě bude Island projednávat na nejvyšší úrovni s EU a kde by EU mohla pomoci. To znamená ta hard power, tvrdá síla, je zajištěna pomocí členských států NATO a teď by ty hybridní hrozby a kyberútoky měly být zajištěny za pomoci spolupráce s EU.

Island, připomeňme, je jedním z arktických států, což ho činí taky i strategicky velmi důležitým.

To je zásadní, máte pravdu. Nejedná se jenom o mořské trasy, které vedou kolem Islandu, ale také systémy včasné výstrahy proti letícím balistickým raketám. Stejně tak pozorovací stanoviště ve vazbě na pohyb ruských ponorek, ruského loďstva v dané části moří.

To znamená, ano, Island má strategickou polohu, ostatně proto byl do NATO přijat i bez nutnosti mít vlastní armádu.

A připomeňme jenom historicky, že Island je významná země i co se týká vztahů Spojených států s tehdejším Sovětským svazem.

Je to tak. I na jeho území probíhala klíčová bezpečnostní jednání mezi těmito dvěma supervelmocemi. Máte pravdu.

A když se ještě podíváme ještě do Česka, takzvaná muniční iniciativa jako předvolební téma, co tomu říkáte?

Myslím si, že bude nabírat na významu, že se oba ty bloky, jak vládní, tak opoziční budou vymezovat. Všímáme si minimálně, já jsem si toho všiml, že i vláda již začíná brzdit v tom smyslu, že má obavu, jak by na to voliči reagovali. To znamená, že není již tak aktivní, jak byla v minulosti.

U opozice jsme slyšeli dokonce přímo negaci toho vystoupení z toho ve chvíli, kdy se něco takového stane. Takže ano, je pravda, že z podpory Ukrajiny se stane bohužel předvolební téma. To musíme vzít na vědomí.