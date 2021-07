Island otestoval čtyřdenní pracovní týden. Experiment byl úspěšný, řada podniků na něj přistoupila

Pětidenní pracovní týden je v Česku už od roku 1968, tedy něco přes 50 let. Změna tehdy do Československa dorazila možná i v důsledku zavádění stejného opatření v západních zemích. Teď po půl století by změna mohla dorazit ze severu. Na Islandu se totiž testoval pouze čtyřdenní pracovní týden. Reykjavík 16:42 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé, kteří se do výzkumu zapojili, hlásili nižší riziko syndromu vyhoření a stresu, naopak se jim zlepšilo zdraví. To vše za zachování stejných platů (ilustrační foto) | Foto: Daria Nepriakhina | Zdroj: Pixabay

Islanďané čtyřdenní pracovní týden zkoušeli postupně v letech 2015-2019. Na experimentu spolupracoval britský think-thank Autonomy a Islandská asociace pro udržitelnou demokracii. Do testů se celkem zapojilo asi 2500 lidí, což je jedno procento pracující islandské populace.

Výsledkem experimentu je zjištění, že většině lidí vyhovuje pracovat zhruba 35 hodin týdně, tedy o pět hodin méně, než je běžné.

Lidé, kteří se do výzkumu zapojili, hlásili nižší riziko syndromu vyhoření a stresu, naopak se jim zlepšilo zdraví. To vše za zachování stejných platů.

Data ukazují, že pro zaměstnavatele se naopak nezměnilo téměř nic. Produktivita podle dat z výzkumu zůstala víceméně stejná, nebo se naopak ještě o něco zlepšila. Zdá se, že proto řada islandských podniků bude do budoucna ochotna na kratší pracovní týden přistoupit.

Na základě těchto testů islandské odbory vyjednaly snížení hodinového pracovního zapojení. Celkem 86 % Islanďanů už čtyřdenní pracovní týden má, nebo má možnost si ho v práci dohodnout.

Podle jednoho z výzkumníků Gudmundura Haraldssona je také dobře, že se nejprve proces pilotoval na úřadech. Dokazuje to podle něj, že i státní sféra může v některých ohledech být průkopnická.

Experimenty v jiných zemích

Island není jediná země, kde se něco podobného testuje. V různé míře se to zkoušelo například ve Španělsku, ve Velké Británii, na Novém Zélandu a ve Švédsku. Islandský pokus je ale podle počtu zapojených lidí největší.

Na Novém Zélandu zkouší čtyřdenní pracovní týden velký koncern Unilever. Zaměstnanci mají možnost pracovat čtyři dny v týdnu se zachováním stejného platu. Inspirovali se home officem v době pandemie, kdy lidé museli pracovat na dálku. Koncern Unilever ale na Novém Zélandu zaměstnává jen 81 lidí, vzorek pro výzkum tedy nebyl tak velký jako na Islandu.

Ve Velké Británii běží kampaň 4Day Week, která se snaží čtyřdenní pracovní týden prosadit a poukazuje i na klimatické dopady. Lidé by totiž díky kratšímu pracovnímu týdnu mohli dojíždět do práce o jeden den méně, méně by se klimatizovaly kanceláře apod. Celkově by se tak snížila produkce skleníkových plynů.

Ve Švédsku zkoušeli pracovní vytížení snížit jinak, v roce 2017 experimentovali s šestihodinovým pracovním dnem. V zemi, kde je na přesčasy obecně nahlíženo jako na něco špatného, bylo snížení pracovních hodin logickým krokem.

Změna měla mezi zaměstnanci úspěch. Ne všude však byla výhodná pro zaměstnavatele, experiment se totiž zkoušel i na pečovatelkách v domovech pro seniory. To se kvůli povaze práce, kdy u klientů musí být pečovatel 24 hodin denně, ukázalo jako nevýhodné. Zaměstnanců se muselo najmout více, což bylo pro řadu okresů a městských částí příliš náročné.