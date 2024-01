Výbuch sopky u islandského města Grindavík už není mimořádný. Dalo se to očekávat, říká vulkanoložka

Sopečná aktivita v okolí města Grindavík na jihozápadě Islandu se v pondělí zřejmě zmírnila. Odborníci z islandského meteorologického úřadu ale varovali, že erupce stále neskončila. Podle záběrů islandské televize se už v neděli dostala láva na okraj rybářského městečka a několik domů zachvátil oheň. „Intenzita sopečné aktivity na Islandu se snížila, kdykoliv ale může dojít k nové erupci,“ upozorňuje vulkanoložka Pavla Dagsson Waldhauserová. Rozhovor Grindavík / Praha 19:47 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Láva z nové trhliny, která zasáhla okraj islandského města Grindavík | Foto: Bjorn Steinbekk | Zdroj: ČTK / AP

O Grindavíku mluvíme v našem zpravodajství v souvislosti se sopečnou aktivitou už řadu týdnů. V listopadu bylo toto městečko evakuováno, následovala prosincová erupce. 20. prosince se obyvatelé vrátili do svých domovů, ale v noci na neděli bylo město znovu evakuováno. Televizní záběry působí velmi dramaticky. Co přesně se tam stalo?

Jak jste zmínil, právě v tu noc ze soboty na neděli se objevila znovu zemětřesení a v osm hodin ráno se opět v neobydlené oblasti v horách otevřela první trhlina ze dvou, která měla zhruba necelý kilometr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor o výbuchu sopky u islandského města Grindavík s vulkanoložkou Pavlou Dagsson Waldhauserovou.

Potom ale evidentně láva pokračovala pod povrchem a otevřela se druhá, podstatně menší, pouze stometrová, ale už na okraji Grindavíku. A i když se z ní nevyvalilo tak velké množství materiálu, tak to zavalilo čtyři domy na okraji města.

Co se dá očekávat v dalších hodinách a dnech? Jaké scénáře připadají v úvahu?

Je to velmi těžké. Jak jste zmínil, je to už pátá erupce za poslední tři roky. V prosinci se objevila i podstatně silnější erupce, až čtyřkilometrová trhlina, ale opět v neobydlené oblasti. Ta skončila už za tři dny.

U této menší trhliny, co je na kraji města, to vypadá, že se intenzita podstatně snížila a možná se zastaví. Ale je velmi těžké odhadnout, kde jinde se může kdykoliv otevřít jiná, menší nebo větší. Ta oblast je opravdu velmi „rozpraskaná“.

U města Grindavík na Islandu začaly nové sopečné erupce. Láva prolomila obranné zdi a zapálila domy Číst článek

Island patří k vulkanicky nejaktivnějším regionům na celém světě. Nachází se tam přibližně 30 aktivních vulkanických lokalit. Je vlastně to, co sledujeme v okolí Grindavíku, na poměry Islandu tak mimořádné?

Za poslední tři roky už to vlastně tak mimořádné není. I když jsou teď obyvatelé samozřejmě zničení a vyloženě zlomení, dalo se to očekávat. Nikdo tomu ale jaksi nevěřil, i když tam bylo tolik erupcí.

Erupce z této oblasti jsou spíše efuzivní, to znamená, že nejsou spojené se spádem sopečného popelu, který bývá většinou nevítanou doprovodnou činností. Pak tam mají samozřejmě velké nebezpečné stratovulkány, které by také mohly vysoptit, je to ale jiný druh erupce.

Grindavík leží asi 40 kilometrů od islandského hlavního města Reykjavíku. Je hlavní město, pokud jde o sopečnou aktivitu, v bezpečí?

Zřejmě ano, když se bavíme o lávě a podobně. Samozřejmě ale doprovodné jevy spojené s erupcí, jako například nebezpečné sopečné plyny, mohou být do Reykjavíku velmi jednoduše zaneseny větrem.