Istanbul, město koček. Potulná zvířata jsou nedílnou součástí tureckého velkoměsta

Posvátné zvíře?

Na Blízkém východě bývaly kočky oceňovány už od starověku, což přešlo do i do islámu. Kočka domácí je v islámu uctívané zvíře, které je obdivováno pro svou čistotnost. Podle islámské tradice, jak je uložena v hadísech, vyprávěních a výrocích proroka, Mohamed zakázal pronásledování a zabíjení koček.

Jeden z Mohamedových druhů byl nazýván Otec koťat, protože jednou viděl malou kočku, jak se pokouší u zdi ukrýt před sluncem. Vzal kočku do rukávu a nosil ji tam, aby ji před žárem slunce uchránil.

Tentýž muž tvrdil, že slyšel Mohameda, jak říká, že jedna žena přišla do pekla, protože nechala vyhladovět koťata a nedala jim ani žádnou vodu. Mohamedova žena Aiša to ale zpochybňovala. Jiná historka zase líčí, jak kočka usnula na prorokově rukávu v nevhodný okamžik, když muž potřeboval odejít na modlitbu. Aby kočku nemusel budit, rukáv si uřízl a šel bez něj.



Zdroj: Český rozhlas Vltava