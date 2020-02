Letadlo v Istanbulu se po sjetí z dráhy rozlomilo. Tři lidé nepřežili, 179 lidí se zranilo

Podle zveřejněných záběrů se trup letounu rozlomil nejméně na tři kusy, část letadla začala hořet. Istanbulský guvernér Ali Yerlikaya uvedl, že letadlo sjelo z dráhy kvůli špatnému počasí. V době nehody hustě pršelo a vál silný vítr.

„Letadlo se nedokázalo udržet na ranveji kvůli špatným povětrnostním podmínkám a sklouzlo padesát až šedesát metrů,“ řekl istanbulský guvernér Ali Yerlikaya. Následně se podle něj zřítilo do příkopu. Na palubě podle něj bylo 177 pasažérů a šestičlenná posádka.

Turecký ministr dopravy uvedl, že všechny lety čekající na přistání na letiště Sabihy Gökçenové byly přeloženy na hlavní letiště v Istanbulu. Společnost Turkish Airlines ve středu všechny lety operované na letiště, kde se stala nehoda, zrušila.

Společnost Pegasus, která linku provozuje, nehodu potvrdila, ale odmítla situaci dále komentovat. Letadlo se mělo rozlomit na tři části a jedna z nich začít hořet. Podle tureckých médií se ale oheň podařil rychle uhasit.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul Sabiha Gocken Airport. Injuries currently unknown. https://t.co/2kRQ3MS8Te pic.twitter.com/AaiFLv4x55