Jako ve stometrové hloubce. Kvůli stavbě istanbulského tunelu zůstávali potápěči až 16 dní ‚pod tlakem‘

Nasedám do taxíku na evropské straně Istanbulu v místě zvaném Yenikapı. Řidič mě upozorňuje, že bude platit za každou jízdu tunelem v přepočtu asi sto korun.

„Samotným tunelem projedeme za pět minut, celkově trvá cesta z jednoho břehu na druhu deset minut. Autem jinak musíte přes most a to trvá hodinu. Je to skvělé, ale drahé,“ popsal Radiožurnálu taxikář.

A už se dva jízdní pruhy zanořují do tunelu, teď jsme asi 120 metrů pod hladinou Bosporského průlivu. Řidič ukazuje, že kde začíná modré osvětlení, tam začíná podmořská část. „To tady postavil Tayyip, náš prezident, je to skvělé,“ pochvaluje si taxikář Hüseyin.

Kvalitní jídlo

Tunel se stavěl šest let, proražený je pod mořským dnem. Razící štít potřeboval během stavby devětkrát zásah potápěčů. Na tříčlenný tým dohlížel Akın Savaş Toklu, profesor hyperbarické medicíny Istanbulské univerzity.

„Pro takovouto operaci potřebujete hyperbarický systém. My jsme měli za razícím štítem tuhle tlakovou komoru a v ní byla čtyři lůžka,“ ukazuje profesor Toklu na svém počítači fotodokumentaci ze stavby.

Potápěči byli paradoxně během své práce na suchu, pracovali ve vyražené části tunelu těsně za razicím štítem. Přesto pobývali ve stejném tlaku vzduchu, jako je tlak vody ve stometrové hloubce. Vysoký tlak byl udržovaný záměrně, aby bránil průsaku vody z vnějšku.

„V hyperbarické komoře v tunelu byla kamera, abychom potápěče pořád sledovali, vidíte?“ ukazuje profesor Toklu video, „a když si potřebovali odskočit, tak jen kameru pootočili. Museli jsme je zásobovat jídlem z kvalitní restaurace, kdyby dostal někdo z nich v modulu průjem, bylo by to špatné.“

Až 16 dní v modulu

Každý den po skončení práce vyvezli potápěče rovněž hyperbarickým transportním modulem na pevninu. V modulu ale zůstávali pod stejným tlakem až do dalších prací.

Dekomprese z takového tlaku totiž trvá pět dní a s časem se tak muselo hospodařit. „Nejdéle zůstali potápěči v modulu 16 dní. Dekomprese ale trvá pět dnů vždycky, bez ohledu na to, jak tam byli dlouho,“ popisuje profesor.

S potápěči měl profesor Toklu neustálý kontakt přes kameru a mikrofony. Záznam z jedné komunikace mi teď pouští: „Měli jsme s nimi hlasový kontakt, ale slyšíte, jak mluví? Jako kačer Donald. To způsobuje hélium, které jsme jim museli přidávat do dýchací směsi.“

Celkem rychle se prý naučil téhle heliové řeči rozumět. Šestnáct dnů zavřený v malém kontejneru se dvěma dalšími lidmi by ale rozhodně nevydržel každý. Tuhle práci prý můžou dělat jen zkušení a psychicky mimořádně zdatní jedinci.