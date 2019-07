Modernizace zemí i diskreditace ideologií. Arabové a Turci se stále více odvracejí od islámu

Arabové se stále více odklánějí od islámu. Se zjištěním přišla v červnu společnost pro výzkum veřejného mínění Arab Barometer. Za posledních pět let se například procento Tunisanů, kteří islám nepraktikují, zvýšilo z patnácti na třicet. Podobný nárůst zaznamenaly i Libye či Maroko. V podílu ateistů ale na Blízkém východě vede Turecko. Úředně je sice 98 procent Turků muslimů, realita je ale jiná. Istanbul 13:14 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V podílu ateistů na Blízkém východě vede Turecko. Úředně je sice 98 procent Turků muslimů, realita je ale jiná. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Pixabay

V časech každodenních pěti muslimských modliteb se v Istanbulu i jinde v Turecku rozezní muezzini. Jejich volání ale vyslyší čím dál míň lidí. Mezi mladými Turky roste nezájem o islám a islámští duchovní ztrácejí na životy mladé generace jakýkoliv vliv.

„Byla jsem praktikující muslimka, modlila jsem se, četla korán v arabském originále. Ale pořád ve mně hlodaly nějaké otázky. Pak jsem potkala kamaráda, který mi prozradil, že je křesťan. I on byl dřív poctivým muslimem,“ popsala Radiožurnálu studentka psychologie Ayşe, která ale nechtěla uvádět své pravé jméno.

Není úplně typickým příkladem turecké dívky, která dala islámu sbohem. Většina mladých Turků se totiž stává deisty nebo ateisty. Ayşe se ale stala křesťankou. Podle extrémních výkladů islámu se odpadlictví od víry trestá smrtí a v některých zemích by Ayşe takový osud bezpochyby potkal.

‚Je to evidentní, ale...‘

V Turecku může mít problémy spíš jen s vlastní rodinou. „Studuju tady v Istanbulu, takže bydlím na kolejích. Domů za rodinou jezdím jen na letní prázdniny. Doma nic nevědí. O tom, že jsem se vzdala islámu, jsem jim nic neřekla. Když jedu domů, vezmu si na hlavu muslimský šátek. Vědí to jen moji úplně nejlepší přátelé. Ale jednou to rodině sdělit musím. Možná tím veškeré vztahy s rodiči skončí,“ dodala Ayşe.

Její rodina je prý tradiční a velmi zbožná. Pětkrát denně se modlí, čtou korán.

Ayşe navštěvuje komunitní centrum tureckých protestantů, které vede pastor Ali Kalkandelen. Sám je konvertita pocházející z muslimské rodiny. „Hodně lidí se od islámu odklání. Je to evidentní, i když žádné statistiky nemáme. Mladí se často označují za deisty nebo ateisty. Ale roste i počet lidí, kteří se zajímají o křesťanství a nakonec konvertují,“ popsal Radiožurnálu.

Veřejná kritika islámu

Přesto jsou konvertité ke křesťanství jen velmi malou částí všech mladých, kteří se islámu vzdali.

Islamistická vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana si podle Aliho tento, pro ni neblahý, vývoj uvědomuje. Prostředky, jak to zvrátit, ale nemá.

„Za posledních 15 let se velká část normálních škol proměnila ve školy islámské a lidé často neměli možnost dávat své děti jinam a před rokem přišlo pozdvižení. Objevil se totiž průzkum, podle kterého se mnozí žáci těchto islámských škol považují za deisty nebo ateisty. Bylo to tak vysoké číslo, že vláda hledala kroky, kterými by růst ateismu zvrátila,“ dodal pastor.

Na internetu v současnosti řada Turků islám veřejně kritizuje. Jedním z nich Davut Dağ, vlastně youtuber, který na krátkém videu prezentuje svou poslední knížku, jež kriticky rozebírá samotného proroka Mohameda.

Twitterem se pro změnu šíří hashtag #BenDinsizim, tedy v překladu „jsem ateista“, pod nímž uživatelé otevřeně prohlašují své bezvěrectví.

Jak rozšířený je ateismus mezi tureckou mládeží, vylíčil zpravodaji Radiožurnálu na Blízkém východě Ufuk, student politologie v Istanbulu, který nějakou dobu učil na střední škole.

„Ve třídě se se mnou studenti cítili v komfortní zóně a svobodně o sobě říkali, že už nejsou muslimové, že jsou deisté. Když jsem studoval střední školu já, bylo nemyslitelné říkat před ostatními, že nejsem muslim,“ zavzpomínal.

„A teď je to neuvěřitelné. Mluví o tom úplně otevřeně. Tři ze čtyř studentů v mé třídě o sobě říkali, že v islám nevěří. Je to neskutečně rozšířený fenomén,“ popsal Ufuk, jenž sám prošel přerodem kluka z muslimské rodiny v ateistu.