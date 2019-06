Istanbul volí starostu. Bílí Turci věří v porážku Erdoğany AKP a začátek změn v celé zemi

Takzvaní bílí Turci, jak vládnoucí islamisté označují městské, vzdělané a prozápadně smýšlející obyvatelstvo, doufají, že po sobotních volbách předá Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) klíče od Istanbulu sekulární opozici. A že půjde o začátek změn v celém Turecku. Podle předvolebních průzkumů má totiž opoziční sekulární kandidát Ekrem Imamoglu náskok před islamistickým soupeřem Binalim Yildirimem. Pro bílé Turky by šlo o velké vítězství. Od stálého zpravodaje Istanbul 11:17 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve volbách starosty Istanbulu má kandidát opozice Ekrem Imamoglu podle průzkumů náskok. | Foto: HUSEYIN ALDEMIR | Zdroj: Reuters

V pátek večer v istanbulské čtvrti Cihangir jsou bary, kavárny a restaurace obsypané místními. Pivo, víno či rakije tu teče proudem, lidé se tu v předvečer víkendu baví podobně, jako většina Evropanů. A právě o Cihangiru se říká, že je to typická čtvrť bílých Turků. Málokdo se ale tady za bílého Turka skutečně označuje.

„Bílí Turci mají kapitál, představují západní hodnoty, a většinou se drží dál od politiky. Ale já nevím, jestli patřím k bílým Turkům, černým Turkům, červeným Turkům. Nevím, kdo tohle definuje,“ říká Radiožurnálu Zafer Başar.

On sám přitom do představy o bílých Turcích zapadá dokonale. Vzdělaný, anglicky mluvící muž je ředitelem firmy dovážející auta. „Ten termín jsem slyšel, ale lidé tak sebe sama neoznačují. My přeci nejsme jiní, než ostatní Turci.“

Istanbulská čtvrť Cihangir v předvečer voleb | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Podle politoložky Ayşe, která si nepřála zveřejnit své pravé jméno, přišla s termínem bílí Turci strana AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, aby rozdělila tureckou společnost.

„Tenhle termín bílí Turci hodně používají provládní novináři. Je to nový výraz, který se objevil až před několika lety, vlastně s nástupem Erdoğana k moci. Termín má sloužit ke kritice lidí, kteří nepodporují politiku AKP, kteří se považují za elitu a inteligenci tureckého národa,“ vysvětluje.

Také Ayşe by se mohla směle zařadit mezi bílé Turky, nedávno se vrátila z dovolené v Evropě, což je další znak této skupiny. „Já se nemůžu definovat jako bílá Turkyně, protože je to jen politický výraz, to není žádná identita.“

Bílým Turkem prý nemůže být ani Seyfi, přestože je to vzdělaný člověk s prozápadním smýšlením, žijící v Istanbulu. Ke to ale Kurd: „Hlavním městem bílých Turků je Izmir. Jsou to velmi sekulární a nacionalističtí Turci. A třeba Kurdy mezi sebe neberou.“

Seyfiho souhlasí s tím, že výraz bílí Turci takto označovaná skupina vůbec nepoužívá: „Oni sebe sami považují za kemalisty. Bílými Turky je označují konzervativní muslimové.“