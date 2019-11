Loď Alan Kurdi s 88 migranty má povolení přistát na jihu Itálie. Utečence přijme Paříž, Berlín i Lisabon

Loď Alan Kurdi s 88 migranty na palubě může přistát v jižní Itálii, běžence si rozdělí Řím, Paříž, Berlín a Lisabon. Informovala o tom v sobotu agentura APA. Italské ministerstvo vnitra plavidlo provozované německou neziskovou organizací Sea-Eye nasměrovalo do přístavu Taranto. Podle italských médií zde má loď přistát v sobotu. Taranto 16:47 2. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď Alan Kurdi německé neziskové organizace Sea-Eye | Zdroj: Reuters

Resort vnitra povolil lodi Alan Kurdi přistát poté, co se Itálie domluvila s dalšími unijními zeměmi ohledně rozdělení utečenců. Francie a Německo jich přijme 60, pět dalších se vydá do Portugalska a dva do Irska, informovalo ministerstvo.

Část zemí EU se domluvila na rozdělení migrantů. ‚Nejde o motivaci pro příchod z Afriky,‘ řekl Seehofer Číst článek

V pátek loď bez povolení úřadů vplula do italských teritoriálních vod. Organizace Sea-Eye to odůvodnila špatným počasím.

V Itálii stále platí přísné protiimigrační zákony přijaté za bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho. Tyto zákony mimo jiné zakazují záchranným lodím neziskových organizací kotvit v italských přístavech. Za porušení hrozí vysoké pokuty i vězení.

Ministryně Luciana Lamorgeseová, která resort vnitra vede po Salvinim, tento týden uvedla, že zákony budou do konce letošního roku upraveny.

U libyjského pobřeží vzala v noci na sobotu na palubu kolem 200 migrantů italská nákladní loď Asso Trenta, informovala nezisková organizace Alarm Phone, která provozuje tísňovou linku pro migranty v nesnázích.

Loď Asso Trenta se nyní nachází u libyjského Tripolisu. „Tito migranti utekli z Libye a musí být přepraveni do Evropy,“ napsala organizace Alarm Phone na twitteru o asi dvou stovkách osob, které plavidlo vzalo na palubu.

O záchraně utečenců zpravila italskou pobřežní stráž. Zatím není jasné, kam s nimi italská loď zamíří, napsala agentura AP.