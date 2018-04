Vadala z kauzy Jána Kuciaka souhlasí s vydáním do Itálie. Stíhají ho tam kvůli obchodu s drogami

Italský podnikatel Antonino Vadala, který na Slovensku vzbudil pozornost médií po vraždě novináře Jána Kuciaka, souhlasil s vydáním k trestnímu stíhání do Itálie. Vadalův advokát to po pátečním výslechu podnikatele řekl listu Korzár. Ve vlasti Vadala čelí vyšetřování kvůli podezření z drogových deliktů. Bratislava 12:26 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonino Vadala na profilovém snímku na Facebooku. | Zdroj: Facebook Antonina Vadaly

Vadala, jenž dlouhodobě žije na Slovensku, byl zadržen v březnu na základě evropského zatykače vydaného soudem v Benátkách.

Slovenský soud následně uvalil na Vadalu vazbu. Zajištění italského podnikatele bylo součástí mezinárodního zásahu, při kterém bylo zadrženo dohromady 17 osob, kromě Vadaly všichni v Itálii.

„Můj klient s vydáním do Itálie souhlasí. K tomuto kroku přistoupil proto, že nechce současný stav protahovat a chce být co nejdříve vydán do Itálie, aby tam očistil své jméno. Vinu a účast na drogovém zločinu popírá,“ řekl Vadalův obhájce Jaroslav Homza.

V případě souhlasu osoby s jejím vydáním ke stíhání do ciziny na základě evropského zatykače již v této záležitosti podle slovenského zákona nerozhoduje soud, ale vydání nařídí prokuratura.

Zastřelený novinář Kuciak se při své investigativní práci věnoval kromě jiného rozkrývání aktivit italských podnikatelů na východním Slovensku a Vadalovým vazbám na spolupracovníky bývalého slovenského premiéra Roberta Fica.

Politická krize po vraždě novináře Kuciaka a jeho partnerky vyústila na Slovensku ve Ficovu demisi. Tříčlenná koalice následně vytvořila novou vládu, ve které zůstala většina ministrů Ficova kabinetu.